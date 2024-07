César Nohales: «Escasea la gente con motivación de crear empresas»

¿Cómo afronta esta etapa?

Soy un rotario reciente, llevo en el club solamente tres años y no lo conocía hasta que me invitaron a entrar y la verdad es que bueno, me he encontrado compañerismo, amistad y personas magníficas. Estoy encantado pero también abrumado y quizá nervioso y preocupado por no saber cumplir con las expectativas que al fin y al cabo tus compañeros y tus amigos ponen en ti, porque al fin y al cabo te otorgan una responsabilidad muy importante para que el club realmente desarrolle su objetivo los consiga y tenga continuidad en el tiempo

¿Qué línea quiere seguir?

Hay pocas novedades, es importante que se continúen los proyectos iniciados por nuestros predecesores. Participamos en proyectos para tratar de aportar ayudas o conseguir fondos para asociaciones como Cáritas y hay cosas que para nosotros son fundamentales. Somos un grupo empresarial en el que tenemos una honda preocupación por el emprendedurismo. Juan en su presidencia ya premió al emprendedurismo en institutos y en la universidad y queremos seguir haciéndolo porque vemos una escasez de gente con motivación de crear empresas, de crear proyectos y que al fin y al cabo son los que van a ayudar a que la economía de los países pueda funcionar.

Presidentes salientes y entrantes de los tres clubes rotarios durante la gala de presentación este viernes en Elche / INFORMACIÓN

¿Qué más prioridades tienen?

Fomentar la amistad y el compañerismo en el club, que son base fundamental del buen funcionamiento, y eso vamos a intentar hacerlo con nuestras reuniones, nuestras comidas semanales nuestros invitados que intentaremos que nos aporten el conocimiento y sobre temas de siempre de actualidad. Otro objetivo es siempre participar en todos los temas prioritarios de la ciudad porque damos mucha importancia a los proyectos cercanos de nuestra ciudad, que no quiero decir que no participemos en los en proyectos internacionales, que también. Elche tiene grandes retos y grandes compromisos de cara al futuro y nosotros como club creemos que estamos en condiciones de poder participar, influir, ayudar y asesorar para que esos proyectos acaben teniendo éxito y viendo la luz

¿Cuesta entrar a un club rotario?

Hasta que un amigo mío me invitó a una de las comidas semanales no empecé a perder el posible estereotipo que has creado del club, que es posible que la sociedad en general y mucha gente lo tenga y al final es mucho más simple. Precisamente uno de todos los retos es darnos visibilidad porque los rotarios a nivel tanto internacional, y en particular, quizá han carecido de esa visibilidad para que la sociedad te acabe reconociendo, que se sepa que el club lo único que va a intentar es hacer el bien lo mejor posible y tratar de influir, como digo, en el futuro.

