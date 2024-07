José Vicente Castaño: «Este año será más festivo para celebrar las bodas de plata»

¿Cómo encara esta etapa?

Aunque parezca un tópico supone un orgullo y una responsabilidad. Un orgullo porque voy a representar a un club que va a cumplir 25 años y que tiene una trayectoria intachable dentro de los clubes rotarios de España y del mundo. Ha hecho más de 120 actos recaudatorios en los que se ha conseguido una cantidad ingente de recursos para proyectos en nuestros entornos más próximos y para apoyar otros internacionales. Se ha convertido en un club de amigos de 40 personas que trabajan por los demás. Luego hay una responsabilidad porque tienes que mantener el listón y ese nivel de acciones que los demás han ido haciendo.

¿Qué línea seguirá?

Quiero dedicar mi año a homenajear a esos 24 presidentes que me han precedido y que han hecho cosas fantásticas. Este año será un poco más festivo porque toca celebrar las Bodas de Plata de nuestro grupo en ese sentido. Yo me he propuesto también un lema, que es «Orgullosos de nuestro legado. Va a ser el año de celebrar las alegrías, lo que no quita que tenemos que hacer como siempre, mantener el comedor social de Al Taufik todos los domingos, realizar las 10K solidaria, hacer la cena solidaria, el Concurso de Tarjetas de Navidad y falta por hablar con el otro club porque podemos hacer alguna cosa conjunta.

¿Se le da a los clubes rotarios el valor que tienen?

En Estados Unidos o Asia el rotarismo es bastante más conocido que en nuestro entorno. Ahora mismo somos 1,4 millones de socios en todo el mundo, aproximadamente 24.000 clubes en 200 países. En España la proporción es bastante menor a la de otros países pero poco a poco, precisamente gracias a la labor de los clubes de Elche, la gente nos conoce más que hace quince años, y sobre todo por nuestra actividad solidaria. Recuerdo que es un club aconfesional y apolítico formado por empresarios y profesionales independientes que trabajan por los demás, lo que evidentemente te da esa visibilidad

José Vicente Castaño en la gala de nombramiento junto a presidentes salientes y entrantes de los tres clubes rotarios de Elche / INFORMACIÓN

¿Le gustaría ampliar la cobertura del colectivo?

Rotary no nos marca mínimo ni máximo de socios. Hay algunos que tienen siete personas y en Madrid hay con 200 y pico. El último gobernador nos dijo que teníamos un número ideal y no hay un reto de ampliar. El objetivo al final es, quizás, ser más eficaces y poder unir esa actividad solidaria con ser un club de amigos que pueda sentarse todas las semanas a charlar como lo hacemos habitualmente con algún invitado especial. Cumplir 25 años en un club como es nuestro caso no es algo que sea habitual porque hay algunos que desaparecen, que se refundan y en nuestro caso el núcleo central de socios se mantiene desde el año 2000.

