De alquiler hasta después de muerto, en Elche

Los cementerios municipales de Elche carecen de nichos y los familiares se ven obligados a arrendarlos mientras esperan la construcción de nuevos. El Ayuntamiento está ya construyendo 32 y quiere licitar otros 332 pero las aseguradoras afirman que serán insuficientes, llegan tarde y que el problema viene de muy atrás.

¿Qué pasa actualmente si un familiar cercano fallece y la aseguradora a la que religiosamente ha pagado durante años no puede facilitarle un nicho porque no hay? La respuesta es sangrante. Y de total actualidad en Elche. Ahora mismo, la única solución que pueden ofrecer las compañías es el alquiler hasta nueva construcción.

Los cementerios -Viejo y Nuevo- de la ciudad carecen de espacio. Y lo peor, el problema viene de lejos. De muy lejos, según algunos agentes de seguros que hablan de más de dos décadas de mala o nula previsión por parte del Ayuntamiento.

En una población de unas 235.000 personas, en la que cada año -en los últimos tiempos- se producen entre 1.700 y 1.900 decesos, los cálculos deben hacerse muy por adelantado. Pero, al parecer, esto no ha ocurrido. El actual edil de Cementerios, José Claudio Guilabert, lleva poco más de un año en el cargo y asegura que «hemos actuado lo más rápido que hemos podido».

Según el concejal del PP, el anterior gobierno (PSOE-Compromís) tenía «totalmente abandonado» este asunto. «Nosotros ya estamos poniendo solución a la falta de planificación del anterior edil socialista y ahora sufrimos las consecuencias», remarca Guilabert, que informa sobre las últimas novedades. «Tenemos, ahora mismo, en construcción 32 nichos en el cementerio nuevo, con un coste de 85.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses», apunta.

Siguiente paso. «Sabemos que son insuficientes, pero contamos con otro paquete de 382 nichos en los dos recintos cuya construcción ya está licitándose y con un importe de un millón de euros y 8 meses de plazo de ejecución», señala el concejal responsable del área.

Cementerio nuevo de Elche, en el que tampoco hay nichos disponibles / ANTONIO AMORÓS

Ampliación

Tercer paso. «En 2025 ejecutaremos un proyecto para crear 2.000 nichos con una ampliación del cementerio nuevo, que conllevará la creación de manzazas en los perímetros norte, este y oeste». Y sí, «ya estamos trabajando en la ampliación de las instalaciones».

Estas medidas pueden aliviar el problema, pero llegan tarde. Para José Manuel Torregrosa no tarde, «tardísimo». El sábado falleció su padre y cuando fue a hablar con los de la aseguradora le dieron una noticia que «para nada esperaba», asegura. «Me dijeron que no podían darme un nicho para mi padre, que el Ayuntamiento no tenía disponibles, pero no para mí, para nadie. Que se han quedado sin nichos y que está construyendo nuevos». De este modo, el cuerpo sin vida de su padre debía esperar para llegar hasta el lugar de su descanso eterno. Mientras, «la solución que me dieron es alquilar un nicho. Pagar 200 euros por cinco años. Y si pudieran conseguir antes un espacio definitivo me lo dirán. En principio me dijeron que antes de un año y que en ese momento lo trasladarían hasta su nicho».

«¿De verdad que es legal esperar un año para mover el cadáver de mi padre hasta el lugar definitivo?», se pregunta Torregrosa, quien «no entiendo cómo se puede producir un escándalo de tal tamaño y que la gente no lo sepa». El afectado ha acudido a su asegurado y al Ayuntamiento, donde «una funcionaria de la Concejalía de Cementerios me dijo que era lo único que se podía hacer, que era posible que en dos o tres meses ya pudieran hacer el cambio, pero «¿es lógico lo que nos está sucediendo, que no pueda ni ponerle la lápida a mi padre?».

Torregrosa quiere «que esta situación sea conocida por todos porque está escondida». Y eso que, según varias aseguradoras consultadas, «es un mal endémico en Elche. Se sabe perfectamente el número de fallecidos que tenemos cada año y no se hace nada. Se supone que para fin de julio habrá nuevos nichos, pero muy pocos». Además, añaden que «es un asunto delicado y nos está perjudicando a todas las compañías. Para particulares ocurre lo mismo. ¿Por qué sucede? No lo entendemos. Pero llevamos más de dos décadas así. Y eso que hoy en día las incineraciones están mucho más extendidas».

Trabajos de construcción de los nuevos 32 nichos en el cementerio nuevo de Elche / INFORMACIÓN

Problema para el asegurador

Al principio, «faltaban nichos de segunda fila, los más caros por su mejor accesibilidad». Después, «empezaron a no haber de primera fila ni de tercera ni de cuarta... Según qué año no hay de ninguna, como está sucediendo en la actualidad en los dos cementerios de Elche», asumen los profesionales.

Los aseguradores se quejan ya que «nosotros estamos en medio, porque tenemos que dar un servicio que no podemos ofrecer por falta de nichos». Efectivamente, «es una vergüenza», remarcan los profesionales.

