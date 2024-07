El PP anuncia 2.400 nichos y acusa al anterior ejecutivo de «desidia»

La publicación por INFORMACIÓN de que no existe un nicho para comprar en Elche y que aquellos que acordaron con su aseguradora la adquisición a su muerte están siendo enterrados en otros de alquiler durante cinco años (un gasto de más de 200 euros), generó este lunes una catarata de acusaciones cruzadas entre PSOE y PP, culpándose unos a otros del problema. El PP, utilizando el formato de notas del partido, no de equipo de gobierno, quiso zanjó la discusión al mediodía asegurando que «construirá 2.400 nichos ante la desidia del anterior gobierno en los cementerios», dijo el responsable del área, José Claudio Guilabert. Horas antes, el portavoz del PSOE, Héctor Díez, aseguró que hace meses advirtieron a Ruz de la necesidad de invertir en la ampliación del camposanto, pero que su respuesta en estos 13 meses de gobierno ha sido no presupuestar ni un solo euro para 2024.

El asunto no es menor porque toca a un tema muy sensible, como es la pérdida de un ser querido y enterarse en el tanatorio que no quedan es una lamentable sorpresa, como denunciaron afectados al diario. El PSOE quiso dejar clara su posición y dijo que también había recibido, «numerosas llamadas de ciudadanos que se han quejado de la situación que han vivido ante el doloroso hecho de que se les muera un familiar. Es una cuestión altamente sensible ya que a día de hoy hay personas que no pueden enterrar a sus familiares». Según el portavoz, Héctor Díez, «le recuerdo al señor Guilabert que, primero, llevan ya 13 meses gobernando; y, segundo, nosotros construimos en la anterior legislatura, 1.800 nichos, dejamos en el presupuesto de 2023 una partida de 200.000 euros y en noviembre de 2023 salimos en Prensa pidiendo al equipo de gobierno que retomara el anteproyecto de ampliación del cementerio nuevo que dejamos hecho, con los trámites urbanísticos realizados y se nos dio la callada por respuesta».

Guilabert afirma que hay 800.000 euros previstos este año, que incluyen hasta las reparaciones

Farolas barrocas

El socialista añadió que «en el presupuesto de 2024 no existía ninguna partida de construcción de unidades de enterramiento, lo que demuestra el nulo interés que tienen por este tema y fue hace dos meses cuando crearon la partida con una modificación y con remanente, lo que supone que, si no está ejecutado el proyecto antes del 31 de diciembre, se pierde ese dinero». Esto le dio pie para cuestionar, «la credibilidad del equipo de gobierno. El alcalde está entronizado, no escucha y está en lo ornamental. Si en 13 meses ha habido tiempo para licitar contratos de compra de flores, de farolas barrocas, de iluminación de la fachada del Ayuntamiento, licitar dos veces Jayton o de adjudicar la barraca municipal, ¿por qué no ha habido dinero y tiempo para construir nichos? El gobierno debe estar en estas cosas y no en lo floral y lo bonito. Los problemas deben afrontarlos».

Una mujer arregla un nicho en el Cementerio Nuevo de Elche / Matías Segarra

Previsión

Por su parte Guilabert insistió en la idea de que «es evidente que hay un problema por la falta de previsión del anterior gobierno del PSOE en los últimos años. Al señor Díez no le conocían ni los técnicos de su concejalía, por lo que venga a hablar ahora de nichos resulta bastante llamativo». Añadió que «el PSOE consignó 200.000 euros en la partida de cementerios de los que no gastaron nada. Cero. Y ha sido este gobierno el que ya está construyendo 32 nichos y 108 osarios. Está en licitación la construcción de 400 nuevos nichos que se empezarán a construir tras el verano y 2.000 más para 2025», indicó. Afirmó que «en 2024, el presupuesto ha multiplicado por cuatro la cantidad asignada. Hay previstos 800.000 euros. Además de las reparaciones en las fuentes, las escaleras o el mantenimiento de los camposantos, que ha sido muy deficiente en los últimos años».

