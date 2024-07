Un 15 % de las 125.000 palmeras en Elche está en riesgo de caída

"Sin querer generar alarmismo", como ha asegurado el edil de Vía Pública, José Claudio Guilabert, la caída el pasado viernes de una palmera que literalmente se partió en dos en la plaza de la Glorieta, lo que ha llevado a talar hasta siete, casi todas ellas en la misma alineación, ha llevado al Ayuntamiento de Elche a dar algunas cifras de lo que era un problema que tenía sobre sus cabezas, nunca mejor dicho. De las 125.000 palmeras que existen en el término municipal, 69.000 se encuentran ubicadas en huertos y no ofrecen peligro alguno, pero de los otros 56.000 ejemplares que hay por doquier, hay más de 3.000 en la vía pública (colegios, parques, avenidas,...) y que, como le pasó a la de la Glorieta, cualquiera de ellas puede venirse abajo y en cualquier momento. En teoría, un 15 % de todas pueden estar sufriendo los mismos problemas que la que cayó en la céntrica plaza de la ciudad.

El Ayuntamiento anunció ayer la puesta en marcha de una labor que durará muchos meses, parecida a la que ya se propuso hace dos décadas, para catalogar cada una de las palmeras, saber quién la ha podado o cuándo, si ha sufrido algún tipo de enfermedad u otra incidencia, y todo ello siendo geolocalizada para que, futuras generaciones y responsables de área y técnicos, sepan qué hacer, cuándo y cómo. Que, como le pasa a los médicos, tengan el historial del "enfermo" o del "sano": Guilabert aseguró que todos los centros públicos se están revisando ya porque después del suceso del viernes son la principal preocupación que tienen.

Corte de una palmera este lunes en Elche / Áxel Álvarez

Índice de humedad

¿Qué les pasa a las palmeras?. Un experto, que acompañó al concejal a un encuentro con los medios para explicar la decisión de talar hasta siete más en la Glorieta, porque el resto (37 quedarían) han sido revisadas y están en buen estado, vino a decir que todos los ejemplares presentaban un índice de humedad, tanto interior como exterior, muy inferior al normal. Se podría llamar "estrés hídrico", pero también "golpe de calor". "Las palmeras se recuperan por la noche de estos índices de falta de humedad cuando bajan las temperaturas, pero estas no", explicó, sin encontrar una explicación.

El concejal dijo que estas palmeras han pasado los lógicos controles y revisiones durante los últimos meses sin que nadie detectara un problema que no ha sucedido de la noche a la mañana. Se iba gestando en su interior. El cimbrear tradicional de los ejemplares en palmeras como están, que tienen unos 12 metros de altura, por la excesiva sequedad de las fibras, va generando que se rompa o pierda su elasticidad y con ello una especie de llagas en estas plantas. Llagas duras y al mismo tiempo oquedades en el tronco de la propia palmeral que, llegado a un punto crítico, puede hacer que se parta en dos, como ocurrió con la que este viernes cayó sobre la terraza de una cafetería en la que no había clientes. La palmera que cayó tenía unos 30 kilos de dátiles, peso que no justifica a juicio del experto lo sucedido. "Hay que preocuparse cuando tienen 150 o 200 kilos", dijo.

Ocho ejemplares de la Glorieta han sido arrancados / Áxel Álvarez

El concejal reiteró que no se plantarán palmeras en sustitución de estas porque junto al experto apuntó que los ejemplares trasplantados, como eran los que cayeron, crecen condicionadas por el tamaño del tronco y el desarrollo comienza a ser desigual. De hecho, en todas las taladas se ha observado que presentaban las mismas oquedades a similares alturas. Si a ello se suma que en el subsuelo puede ser que no encuentren tierra suficiente para extender sus raíces, hacen que sean más inestables de lo que deberían. Lo peor de todo es que los palmereros, por mucha experiencia que puedan tener, no ven lo que ingenieros agrónomos sí. Y ahí reside también otra parte del problema.

Peligro

Guilabert defendió su gestión de esta "crisis verde", que se viene a unir a las quejas de vecinos de la calle Pedro Juan Perpiñán, donde se van a sustituir más de 80 por plátanos de sobra y, también, para evitar el peligro de que alguna se venza. El técnico apuntó que solo hay que ir a la avenida de la Libertad para poner otro ejemplo de palmeras que, tarde o temprano, se tendrán que inspeccionar porque proceden de trasplantes y hay que garantizar que todas se encuentren en perfecto estado o bien su retirada. Y, por lo que adelantó Guilabert, lo que se pondrá en su lugar no será otra, sino un árbol que de sombraje. Guilabert se defendió de las críticas que aseguran que el PP cambia palmeras por árboles y recordó que el Patrimonio de la Humanidad que reconoció la Unesco es el conjunto de los huertos, no los ejemplares trasplantados.

