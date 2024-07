Compromís presenta alegaciones contra el anteproyecto de ley de PP y Vox en el litoral de Elche y Santa Pola

Elche y Santa Pola se encuentran entre los once municipios alicantinos que se verán afectados, según Compromís, por la "mal llamada Ley de Protección y Ordenación del Litoral", presentado por el Consell del PP y Vox. La formación nacionalista considera que se trata de una normativa "arbitraria, que desprotege el litoral y abre la puerta a la especulación urbanística".Junto al grupo de la Diputación de Alicante, los colectivos locales de Dénia, Teulada, Polop, La Vila, El Campello, Alacant, Elx, Santa Pola, Torrevieja y Xàbia han mostrado la profunda preocupación que despierta el documento elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio en sus municipios y así lo han remarcado usando el periodo de alegaciones.

En unas declaraciones este lunes en Elche, Paula Espinosa, diputada de Compromís en las Corts, lamenta que este anteproyecto haya sido redactado obviando la normativa vigente que protege el litoral valenciano. Espinosa recuerda que “el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) ya protege 7.500 hectáreas de nuestro litoral y ha sido ampliamente avalado desde el punto de vista jurídico” -incluso por el Tribunal Supremo-, por lo tanto “no cuela que lo que busque el gobierno de Mazón sea, como dicen, la seguridad jurídica. Además, el PATIVEL ya establece un marco conciliador con la actividad económica más habitual en el litoral”.

200 metros del mar

La diputada ha alertado sobre una ley impulsada por PP y Vox que “permitirá desarrollar usos hoteleros a 200 metros del mar, en espacios definidos como No Urbanizables de Protección Litoral en la normativa vigente. Se abre la puerta para construir en espacios naturales hasta ahora impensables. La ley debe estar de acuerdo con las necesidades del momento. No estamos en contra del turismo, pero no puede situarse por encima de nuestro derecho a la vivienda y a un territorio medioambientalmente sostenible”.

Perles, Espinosa y Fullana, en Elche / INFORMACIÓN

Ximo Perles, portavoz en la Diputació de Alacant y el Ayuntamiento de Calp, ha destacado la inseguridad que generará a los municipios una ley que nace con una marcada indefinición y que producirá arbitrariedad en las decisiones de las administraciones: “Oposición firme contra esta ley hecha por negacionistas del cambio climático. Es una ley escrita por nostálgicos de la burbuja Inmobiliaria, el anteproyecto es un modelo de explotacion del litoral que no arregla los problemes de vivienda que tenemos los municipios. Si no son capaces de mejorar la ley que ya había, que no hagan nada.

Implicaciones

El diputado Gerard Fullana ha explicado las implicaciones que tiene volver a abrir la veda constructora en el litoral: “ Desde que gobierna el PP han acelerado proyectos de 10.000 viviendas en espacios naturales en la provincia de Alicante (La Nucia, Pego, Lliber, atc...). Son proyectos de segunda residencia, que carecen de permiso de la confederacion hidrografica. Esto es un riesgo para la agricultura de Alicante. El PP, a efectos reales, es un lobby constructor que va en contra de la Seguridad hídrica de nuestra tierra. Vamos a denunciar en Europa y tribunales todo atentado contra nuestra costa y montaña”.

Fullana ha apuntado a algunos de los parajes que quedarán desprotegidos de aprobarse el anteproyecto de PP y Vox: Barranc de l’Alberca (Dénia), Xàbia Sud Portitxol-Llobatera, Benitatxell-Teulada, Benissa-Cala Llobella, Calp Sud Terra de Toix, Riu Algar (Altea), Vila Joiosa Sud-Campello Nord, Llomes de Reixes (Campello), Riu Montnegre (Campello), Cap de L´Horta (Alacant), Elx-Altet, Cap de Santa Pola, Salines de Santa Pola, Elx Marina, Sierra del Moral (Guardamar), Guardamar del Segura-Torrevieja, Torrevieja-Sur, Cala Mosca y Río Seco (Orihuela).