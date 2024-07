La mendicidad es la segunda queja de los turistas sobre la imagen de Elche

¿Hay demasiada mendicidad en Elche? Es una pregunta difícil de contestar, pero la que hay a diario genera muchas quejas, principalmente entre los turistas que tienen en hoteles y restaurantes un buen altavoz donde trasladarlas cuando al término de la estancia o la comida la pregunta es: «¿Ha ido todo bien?». La presidenta de AETE, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, Lucía Candel, explicó a preguntas de INFORMACIÓN que es un problema cíclico que le trasladan y que, después de la falta de taxis, es una de las cuestiones que más preocupaban. Por este motivo, hace unos meses mantuvieron un encuentro monográfico con responsables de la Policía Local para hacerles partícipe de esta problemática en busca de soluciones que, por la respuesta que recibieron, no existen en estos momentos.

«Después de la pandemia -explica la responsable de AETE- se detectó un aumento de la mendicidad que conlleva una sensación de falta de seguridad y que daña la imagen de la ciudad. El turista cuando se va también se lleva estas cosas de aquí». Candel aseguró que la respuesta de la Policía Local fue, sencillamente, que no se puede realizar nada porque estas personas no cometen ningún tipo de infracción penal que justifique una actuación policial. La respuesta, siendo racional, no convence a AETE que ve soluciones en la posibilidad de «aumentar la presencial policial, lo que podría servir como una medida disuasoria. Tenemos que hacer algo. Yo no sé cuántos policías hay en la ciudad ni sus circunstancias pero se necesita dar una solución si queremos apostar por un turismo de calidad, que no eche atrás a los clientes».

Un mendigo en el centro de Elche / Antonio Amorós

La normativa actual apenas deja a la Policía Local margen de maniobra, según explicó al diario un portavoz al ser consultado por esta cuestión. Los agentes solo pueden intervenir si existe una denuncia de un particular por, por ejemplo, unas coacciones, aunque sean leves. Lo cierto y verdad es que la mayoría de pedigüeños que pululan por el centro de la ciudad, por zonas turísticas, son bastante «pacíficos» y los ruegos e insistencias no llegan al punto de que un turista se sienta presionado a entregar un solo euro. Es una situación más preocupante para los agentes la de los aparcacoches, contra los cuales tampoco pueden realizar mucho más.

Junta Local de Seguridad

Darse de bruces con un problema y no encontrar solución es la situación que se vive en Elche desde hace años. En la última reunión de la junta de seguridad local, a la que asistió la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se le solicitó por parte de la Policía Local la posibilidad de obtener una autorización para patrullar de paisano a fin de intentar comprobar las quejas y detectar otros problemas del día a día de la ciudad. La respuesta fue una negativa en redondo. El Gobierno solo autoriza a agentes patrullar sin uniforme cuando trabajan dentro del programa Viogen, que es el sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior, destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos en cualquier parte del territorio nacional. Nada más.

Fuentes policiales insistieron en que Elche efectúa sin quererlo un «efecto llamada» de personas sin recursos a las que, incluso, se les facilita desde otros municipios billete de autobús o tren para desplazarse a la ciudad donde serán atendidos. El problema del que se quejan los turistas no tiene que ver con todos los pedigüeños porque la alimentación está asegurada a través de albergues privados y públicos y asociaciones benéficas. Los agentes no dudan en señalar a la droga, a la que muchos están enganchados, como el principal origen del problema. «La gente no pide para comer aunque esté a las puertas de un supermercado», explicó una fuente.

Suscríbete para seguir leyendo