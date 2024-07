El PSOE pregunta al PP por las ambulancias que pedía ubicar en instalaciones deportivas

El PSOE sacó este jueves la «maldita hemeroteca» para preguntar al PP cuándo va a poner en marcha las ambulancias en todas las instalaciones deportivas que tanto reclamaba cuando estaban en la oposición. La pregunta la formula el concejal Vicente Alberola, quien era responsable de Deportes el anterior mandato, quien afirma que antes, «día sí día también, solicitaban ubicar transporte en todos los espacios y, un año después no sabemos qué van a hacer».

El servicio ha sido polémico tras algunos accidentes graves los últimos años en estas instalaciones que disfrutan miles de ilicitanos y familiares cada fin de semana por el hecho de que carecen de un servicio sanitario. Como el PP y Vox lo reclamaban sin censar el pasado mandato, Vicente Alberola ha querido poner blanco sobre negro sobre cuál es la situación en estos momentos. «Estando en la oposición propusieron y exigieron que todas las instalaciones deportivas de nuestro término municipal dispusieran de una ambulancia o servicio sanitario. Ha pasado un año en el gobierno y ya no se ha vuelto a tener noticias de aquella reivindicación que tanto preocupaba a PP y Vox», dice con sorna el edil socialista.

Vicente Alberola (PSOE) / INFORMACIÓN

«¿Fue tan solo un brindis al sol y una propuesta electoral que no pensaban cumplir? Vicente Alberola — Concejal del PSOE

«Brindis al sol»

Alberola incide en qué es lo que ha ocurrido para que se haya olvidado el actual gobierno municipal de esa petición. «¿Fue tan solo un brindis al sol y una propuesta electoral que no pensaban cumplir? ¿O tal vez es que el servicio que se prestaba cuando gobernábamos era el idóneo y ahora lo reconocen, pero no dicen?», se pregunta. Por ello, el edil socialista ha solicitado a los responsables municipales «que nos informen de si van a mantener el servicio que tanto criticaban o lo van a cambiar como proponían cuando estaban en la oposición, porque no sabemos nada».

Suscríbete para seguir leyendo