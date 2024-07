El Hospital General de Elche deriva pacientes a Alicante al quedarse sin endocrinos

Nuevas quejas de pacientes han destapado un problema que parece generalizado pero que, en concreto, está afectando desde hace años de forma severa al Hospital General Universitario de Elche (HGUE). Se trata de la falta de médicos endocrinólogos o endocrinos en el centro.

Según ha podido confirmar este periódico tras las críticas recibidas por parte de varios pacientes, el HGUE carece de este especialista y los casos se están viendo principalmente en Medicina Interna, aunque como aseguran fuentes del centro sanitario ilicitano, actualmente «contamos con la ayuda del departamento del Hospital General de Alicante», donde se derivan los casos que el internista considera necesarios.

Los responsables sanitarios reconocen que existe un problema, pero también aseguran que es para todos. «Actualmente hay déficit de endocrinos en la bolsa de trabajo pública pero se está trabajando en solucionarlo», responden a consultas de este periódico fuentes hospitalarias.

Ya en octubre de 2022 la situación era complicada. Los pacientes se quejaban entonces por la dificultad de obtener una cita con el endocrino. Un usuario denunciaba entonces que tras solicitar ser visto por el especialista y esperar medio año, le suspendieron la cita y se la dieron para tres meses después, volviéndosela a suspender a posteriori.

Actualmente está sucediendo lo mismo. O peor. Antes, el servicio contaba con dos endocrinólogos a jornada completa y un tercero a media jornada. Por lo respondido ahora por fuentes del centro sanitario, hoy en día directamente no hay ningún endocrino en este hospital ilicitano, ya que deben apoyarse con los especialistas del General de Alicante.

De hecho, la casuística con la suspensión de citas va en aumento, según relatan algunos pacientes, que se refieren a que llevan más de un año sin ver al especialista y que en algún caso han sido tratados por facultativos de Medicina Interna.

El Hospital General Universitario de Elche carece de endocrinólogos / ANTONIO AMORÓS

Especialidad

La endocrinología es una especialidad médica que atiende las enfermedades de las hormonas, del metabolismo y los problemas nutricionales. También los psiquiátricos, es decir, los trastornos relacionados con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal (TCA) como la anorexia, la bulimia...

El médico de cabecera deriva al paciente a un endocrino cuando padecemos un problema en el sistema endocrino (por ejemplo hipotiroidismo, menopausia, infertilidad, cáncer de glándulas, problemas de desarrollo...), alguna alteración del metabolismo (diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, osteoporosis...) o algún problema nutricional (obesidad, desnutricion, soporte nutricional en situaciones de enfermedades como cáncer o tras ciertas cirugías).

La situación parece ser muy difícil de solucionar. El Hospital General de Elche ha convocado las plazas de endocrino, pero estas no se cubren. Y esto también está pasando en otros centros, no sólo de la Comunidad Valenciana sino también de otras regiones. Donde no tienen problema es en el Hospital Universitario del Vinalopó. Algunos expertos se refieren al hecho de que como este centro es gestionado por una empresa privada, su dirección puede ofrecerles mejoras salariales que en el hospital público son inviables, ya que en el sistema sanitario oficial los sueldos son los que son.

Según informa la dirección del centro sanitario del área de salud de Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes, en su hospital está funcionando el servicio de Endocrinología al cien por cien. La plantilla está cubierta al completo y no hay circunstancias reseñables o problemas a la vista, según explican a este diario.

Falta de medios

Por su parte, recientemente, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) lamentaba que, en la sanidad pública, los recursos «son claramente insuficientes». Según sus datos, de 2021, solo el 29% de hospitales disponían de consultas específicas para la atención de los TCA en España. La cifra aumentaba al 40% en los hospitales de más de 500 camas, a pesar de lo cual siguen «siendo muy deficientes», indicaban.

Los especialistas en este tipo de patologías reseñaban la «gravedad de los casos» que atienden, con alteración del estado nutricional, tanto por defecto (desnutrición) como por exceso (sobrepeso y obesidad), acompañados en ocasiones de conductas purgativas (vómitos autoprovocados, uso subrepticio de medicación para el control del peso, diuresis etc.), atracones etc. «Con la repercusión que ello tiene sobre la salud del paciente», concluían desde la sociedad científica.

