Ruz recuerda a Vox tras romper con el PP que un partido es la herramienta no el fin

Mucha más expectación de la habitual rodeó la visita que el alcalde Pablo Ruz, realizó este viernes a la finalización de las obras de ampliación de aceras en la calle Daoiz. Probablemente por el hecho de que fue en Elche donde se firmó el primer pacto de gobierno tras las municipales de 2023 entre PP y Vox y aún no se habían cumplido 18 horas desde que Santiago Abascal había roto los acuerdos en las cinco comunidades en las que ambos partidos gobiernan en coalición, entre ellas la valenciana. Quizá por eso se arrancó con una cita evangélica, de Mateo 25:35-40: «Fui forastero y me recibisteis...» en referencia a la divergencia entre ambos partidos con los menores migrantes, dijo, lo que ha sido el detonante de la ruptura a nivel nacional.

El alcalde evitó valorar la posición del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, destacando que él ha tenido una especial relación con el ya exconseller de Cultura, Vicente Barrera, porque ha atendido «de forma permanente» a la ciudad, al punto de considerarlo algo «extraordinario» por ser poco habitual. Añadió que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hecho un movimiento rápido, con los ceses y nombramientos, y destacó la labor con los tres concejales de Vox que, con sus votos, le garantizan la mayoría en Elche. «Los ciudadanos nos pidieron un cambio (de gobierno) para seguir avanzando en Elche y en la Comunidad y nuestra relación es de ser compañeros y amigos, estamos cohesionados. Se trabaja con mucha intensidad porque yo siempre digo que la unidad en política es necesaria. Es fundamental. Si no construyes la unidad, eso te va a pasar factura. Estoy muy orgulloso de los tres: de Aurora Rodil, de Samuel Ruiz y de Raúl Sempere. Cada uno quiere cambiar Elche». Y reiteró que los ciudadanos les dieron un mandato el 28M y «eso nadie lo puede poner en duda. Había que ponerse de acuerdo. Los partidos son medios para conseguir una ciudad mejor. No se puede perder el horizonte. Un partido es una herramienta y no un fin. Yo digo lo que veo. El resultado de este año ha sido satisfactorio». Pero Ruz no quiso entrar más allá sobre lo ocurrido: «Nosotros no hacemos valoraciones sobre qué hace el presidente de un partido», aunque aseguró «hemos tenido posturas distintas por el tema de los menores. Ha sido un año de cosas buenas con el presupuesto más alto de la historia para atender necesidades». Ahora bien, se da la circunstancia de que el PP votó con Vox en la moción presentada en el último pleno donde se relacionaba la delincuencia con los menores inmigrantes y se aprobó, pese a la oposición de PSOE y Compromís, instar la creación de patrullas específicas contra estos menores o endurecer la ley del Menor, entre otros acuerdos. Este respaldo provocó el reproche de colectivos como Elche Acoge o Cáritas.

Ruz, durante la visita a las obras de la calle Daoiz / Áxel Álvarez

Obras en Daoiz

Sobre el final de las obras de la calle Daoiz, que fue lo que motivó el encuentro con los periodistas, el tráfico se reanudó ayer dando por mejorada la accesibilidad con la ampliación en 80 centímetros de una de las aceras , la situada a la izquierda en el sentido de la circulación. También se ha instalado un paso de peatones elevado para garantizar la seguridad de peatones. Al respecto el regidor destacó la «sensibilidad del gobierno municipal en la accesibilidad, la mejora de la vía pública y la eficiencia energética».

Las obras de acondicionamiento y mejora se han prolongado durante poco más de un mes y solucionan los problemas de accesibilidad peatonal, especialmente para las personas con movilidad reducida. «Se ha ganado en espacio, accesibilidad, luminosidad nocturna y belleza». Igualmente, se ha reformado el entorno de la parada del autobús, atendiendo a las demandas de los vecinos. También se ha llevado a cabo el estrechamiento de los dos carriles en un tramo de la vía en 3,5 centímetros, «lo que seguirá permitiendo el paso de vehículos de grandes dimensiones como autobuses o camiones». Los trabajos han supuesto una inversión de algo más de 70.000 euros. Ruz también se refirió a los trabajos en calle Sant Jordi, Nou Sant Antoni y en el entorno del Raval, con plantación de arbolado y cambio de luminarias en la zona de la pasarela. Respecto a la plantación de árboles, ha indicado que los trabajos continúan en Carrús, concretamente en la calle Ginés García Esquitino, y también se realizarán en Torrellano.

