El Cupón del Fin de semana de la ONCE reparte 240.000 euros en Elche

De nuevo, la fortuna ha tocado a la puerta de Elche. El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en Elche, en el sorteo del domingo, 14 de julio. El vendedor de la ONCE Guillermo Fernández Alcaraz es quien llevó la suerte a Elche con estos 240.000 euros del Cupón Fin de Semana del domingo, 14 de julio con un Sueldazo que ha repartido a uno de sus clientes desde su punto de venta en Plaza Reyes Católicos, 19 (CEU, Iglesia de San José). Guillermo es vendedor de la ONCE desde marzo de 2024 adscrito a la Agencia de Elche.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Un vendedor de la ONCE con cupones / INFORMACIÓN

Sistemas de evaluación

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías de Estado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es (se abrirá nueva ventana), y en establecimientos colaboradores autorizados.