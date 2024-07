La obra del bloque quirúrgico lleva 13 meses parada en el Hospital General de Elche

La Conselleria de Sanidad no da explicaciones a la situación por la que atraviesan las obras del nuevo bloque quirúrgico del HospitalGeneral Universitario de Elche, paradas desde hace 13 meses, desde antes incluso de que Marciano Gómez aceptara el cargo de conseller. Si el pasado noviembre la Generalitat no hubiera anunciado una inyección de 2,2 millones de euros más para estas obras se podría decir que no ha movido ficha, pero autorizando ese gasto los trabajos continúan parados, tal y como se los encontró cuando cesó el gobierno de Ximo Puig y llegó el de Carlos Mazón. Otro misterio que sumar a Elche.

El asunto no debe ser fácil de resolver porque fue una de las primeras patatas calientes que el conseller explicó al alcalde, Pablo Ruz, en la primera reunión que tuvieron, en la que aún no se había nombrado ni siquiera al nuevo gerente del departamento de salud, que resultó ser Andrés NavarroRuiz, lo que no se produjo hasta mediados de noviembre, el mismo mes que se acordó esa inyección a unos trabajos parados entonces y ahora. La concejala de Sanidad, Inma Mora, a preguntas del diario, tampoco sabe los motivos por los cuales las obras no se han reanudado.

El pasado mes de abril, a preguntas de la oposición en las Cortes Valenciana, la Conselleria de Sanidad, sin aclarar cuándo se reanudarían, sí se atrevió a asegurar que estarían concluidas el 23 de junio de 2026. Y dio esa fecha con total exactitud. Lo que supondría, de haberse cumplido, un retraso de tres años sobre la fecha inicialmente prevista desde que comenzaron siendo presidente de la Generalitat Ximo Puig. Los trabajos se iniciaron el 23 de febrero de 2021 y tenían una duración señalada por los técnicos de 30 meses, lo que llevaba el final de los mismos al 30 de agosto de 2023; es decir, tenía que haber abierto sus puertas hace once meses. Los tres meses que han pasado desde abril sin reanudarse dejan esa promesa del conseller Gómez a los diputados como antigua.

Ciudadanos pasan por delante de las obras paradas en el Hospital General de Elche / Áxel Álvarez

Problemas

Los socialistas van detrás del PP en este asunto al ver cómo un proyecto que iniciaron ellos se va demorando en el tiempo. Lo único que es cierto es que la Generalitat ha sido incapaz de poder resolver los problemas que heredó tras tomar posesión, pese a que el pasado mes de noviembre se aprobó la partida de 2,2 millones de euros y se asegurara a este diario que se «reanudarían en breve».

La explicación dada por el anterior conseller, Miguel Mínguez, se centraba primordialmente en problemas de carácter técnico. En febrero de 2023, tres meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, realizó una visita a Elche donde se entrevistó a pie de obra junto al entonces alcalde, Carlos González, donde anunció, por un lado, una serie de inversiones, como la incorporación de la cirugía robótica, que ya es una realidad, y admitió la situación que estaban sufriendo con el bloque quirúrgico, entonces aún con los trabajos en marcha. El anterior conseller dijo que se debía aumentar en seis millones de euros más el proyecto para hacer frente a los problemas que se habían detectado por las inundaciones y la calidad del terreno y por el encarecimiento de los materiales, algo, por otra parte, que se está sufriendo por la administración en todas las obras públicas desde hace casi dos años.

El diseño que se presentó del bloque quirúrgico del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Subiendo de precio

Como se recordará, el proyecto nació en 2019 por algo más de seis millones de euros y ha ido subiendo de precio. Por una parte, porque se retrasó por culpa de la pandemia del covid para, más tarde, cuando comenzaron los trabajos, anunciarse un proyecto más ambicioso que superaba los 11,7 millones de euros.

Pero esa cifra se incrementó a finales de 2022, cuando se tuvo que hacer un modificado por los problemas encontrados en el subsuelo y que elevaron hasta los 17.1 millones de euros el presupuesto. Esta es la última cifra que se conoce. La Generalitat hizo referencia a ese aumento de prácticamente un 50 % del gasto previsto como el «primer modificado». Esos 2,2 millones aprobados el pasado noviembre habrían servido para desbloquear el parón, dijo entonces la Conselleria de Sanidad, pero el proyecto sigue en punto muerto y han pasado desde entonces nueve meses, pero lo curioso es que nadie se atreve a decir los motivos.

Los trabajos deberían haber concluido en agosto de 2023 / Áxel Álvarez

Ejecución

Según la contestación parlamentaria, está previsto un segundo modificado adicional de obras, lo que incrementará el plazo de ejecución en 14 meses, pasando de 30 a 44 meses. Datos todos ellos que quedan antiguos. La Generalitat asegura que el proyecto está certificado en un 29 % de la ejecución total.

El bloque quirúrgico se distribuirá en las plantas tercera y cuarta del centro sanitario, triplicando el espacio de la actual área de quirófanos, que pasará de tener 1.650 m² y 8 quirófanos, a 5.530’26 m² y 12 quirófanos (10 convencionales y 2 híbridos, equipados con dispositivos de imagen que permiten una cirugía mínimamente invasiva). Además, contará con una sala de intervencionismo, una Unidad de Recuperación Post Anestésica (con 20 boxes para adultos y dos boxes pediátricos), zona de apoyo de quirófanos, zona de apoyo logístico y zona de personal (almacenes, despachos, aseos, etc), tal y como aseguró el Ayuntamiento de Elche.

Suscríbete para seguir leyendo