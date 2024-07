Vox le dice al PSOE de Elche que no se va a dejar aconsejar por "los que venden España por siete votos"

El portavoz del PSOE en Elche, Héctor Díez, buscó ayer a Vox, tras abandonar los parlamentos autonómicos en los que gobernaba junto al PP, para decirle al alcalde, Pablo Ruz (PP) que los destituyera, "como ha hecho Mazón". Este martes ha llegado la respuesta de la formación, que dice que los socialistas no van a venir a darles lecciones.

Ha sido el concejal Samuel Ruiz el encargado de hacer las declaraciones asegurando que "señores del Partido Socialista, hágannos un favor a todos los ilicitanos y dejen a un lado esas políticas populistas que no llevan a nada. Céntrense en la política municipal, que para eso les están pagando", asegura, al tiempo que recuerda que el regidor les confió hasta ocho dedicaciones exclusivas y espera de ellos algo más de miras políticas.

El edil Samuel Ruiz, de Vox, en un pleno / Áxel Álvarez

"Creo que ha quedado demostrado que en Vox siempre van a primar nuestros principios y nuestros ideales a nuestros sillones", dice Samuel Ruiz, quien añade que "por supuesto, no nos vamos a dejar dar lecciones por aquellos que vendieron a España por siete votos. Por aquellos que amnistían delincuentes fugados y, lo que es más grave, por aquellos que tienen pactos con Bildu, gente que tiene asesinos en sus filas". El concejal acaba haciéndole una pregunta al PSOE, "¿van ustedes a reclamar con el mismo ahínco que Cataluña reciba a esos menores de los que ustedes hablan?". El edil recuerda que "llevan ya un año en este gobierno y no han hecho nada o perdón no han propuesto nada porque hacer no han hecho nada en ocho años y les digo más van ustedes sin rumbo y lo que es peor sin liderazgo".

