El PSOE propone a PP y Vox dar cheques escolares hasta sumar un millón de euros en Elche

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha propuesto este miércoles al equipo de gobierno de PP y VOX que apoyen a las familias en el inicio del curso escolar “con ayudas tipo cheque escolar para la compra de material de cara al comienzo del colegio, algo que aliviaría el bolsillo de la ciudadanía más que bajar los impuestos un euro”. Díez ha concretado que ese apoyo se podría materializar en un millón de euros.

“El gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que va a destinar un 13 % más de las entregas a cuenta que el Estado hace a los ayuntamientos para 2025. Se trata de la financiación más alta de la historia para los municipios y por ello proponemos que ese dinero extra que se va a transferir se destine a cuestiones de necesidad y utilidad. No más farolas, si no más alivio a las familias con ayudas a la compra de material escolar”, ha argumentado.

El edil considera una medida “positiva” que va a aliviar el bolsillo de la ciudadanía en el mes de septiembre. “Esta medida es más efectiva que bajar un euro los impuestos”.

Díez ha recordado que el gobierno del PSOE ha llevado a cabo iniciativas de este tipo con la implantación hace unos años de la Xarxa LLibres, mecanismo que ha servicio para que las familias no se gasten el dinero en los libros o en el aumento año a año de las becas de asistencia para Primaria. “Si Valencia o Gandía lo hacen, cada municipio adecuando su presupuesto con sus habitantes, Elche también. Ya lo solicitamos en 2023 a través de enmiendas al presupuesto, y no nos hicieron ni caso. Esperemos que el señor Ruz sea más sensible ahora que el gobierno de Pedro Sánchez le va a transferir mucho más dinero para invertir”.

Dinero para gastar en los establecimientos comerciales

Héctor Díez ha aclarado que este tipo de ayudas municipales “deben gastarse en los comercios de proximidad de los barrios y pedanías, y así ayudamos a los comerciantes a que tengan un mayor beneficio. Se trata de una medida que, por un lado, apoya a las familias en el inicio de curso y, por otro, apoyo al pequeño y mediano comercio”, ha concluido el concejal. Precisamente este lunes se supo de la adscripción de niños que comienzan su estapa escolar en Elche.

