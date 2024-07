"¡Vergüenza!": el enorme enfado del alcalde de Elche con los incívicos

El propio alcalde de Elche, Pablo Ruz, se ha visto en la necesidad de desplazarse hasta una zona de contenedores en el Camp d'Elx donde los vertidos y basuras se acumulan fuera de los contenedores semana tras semana y a pesar de que los servicios de limpieza actúan continuamente.

Este problema, que no es nuevo, pero que se viene denunciando nuevamente por parte de los vecinos desde que ha comenzado el verano, donde todos los días se pueden ver escenas, en casi todas las pedanías, que llevan a pensar que se ha disparado enormemente el abandono de todo tipo de enseres, podas, elementos de construcción y basuras junto a los contenedores, ha llevado a la primera autoridad local a tomar cartas en el asunto personalmente y a denunciar públicamente estos hechos a través de sus redes sociales.

Denuncia pública

"Estoy junto a un contenedor en el campo. De hecho es un contenedor que se limpió la semana pasada (refiriéndose más bien a toda la zona). Miren ustedes la cantidad de basura que hay fuera del contenedor. Esto es una vergüenza. Sin paliativos: una vergüenza y un incivismo absolutamente sonrojante", expresa la primera autoridad local en el vídeo hecho público.

Basuras fuera de los contenedores / Áxel Álvarez

Pablo Ruz continúa, visiblemente enfadado: "Miren, vamos a abrir el contenedor. El contenedor está vacío, pero es que en el propio contenedor hay unas pegatinas que indican el teléfono de WhatsApp (680 363 774) para la recogida de enseres. E igualmente (a) ese teléfono (se) indica cualquier incidencia que existan en los contenedores".

Responsabilidad ciudadana

El alcalde deja claro a continuación que esto no se puede permitir en un municipio como Elche: "Esto no se puede sostener. El Ayuntamiento no tiene capacidad para estar recogiendo los centenares de contenedores que hay esparcidos por todo el campo de Elche. O somos conscientes de que hay que hacer una verdadera cruzada contra este incivismo o es imposible".

En esta línea, Ruz insiste en apelar a la responsabilidad y al civismo de todos los habitantes: "Y lo digo como alcalde porque me indigna, porque me enfada y porque creo que tenemos que ser conscientes de que, de manera conjunta, tenemos que buscar entre todos una solución. El Ayuntamiento va a poner toda la carne de asador como siempre, pero estarán conmigo...", hasta que se corta la grabación.

Campaña

Cabe señalar que el equipo de gobierno dio a conocer días atrás que se está viendo en la obligación de recoger cerca de 8.000 kilos de vertidos ilegales al día.

Sin embargo, ni las multas de 300 euros parecen estar evitando el depósito fuera de los contenedores en las pedanías. Ante ello, el Ayuntamiento de Elche ha iniciado una campaña bajo el lema «Cuidemos Elche Juntos».