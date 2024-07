Diana Morant pone en valor los avances del PLD Space en la lucha por la autonomía tecnológica espacial europea

Una paso más hacia la autonomía tecnológica espacial de Europa que despega desde Elche. La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado este jueves las instalaciones de la empresa ilicitana PLD Space, dedicada al desarrollo de tecnología especial. La ministra ha subrayado la importancia de estos avances para la autonomía tecnológica espacial europea durante una visita del director ejecutivo de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, en un evento que marca un hito en la carrera hacia el lanzamiento del cohete Miura 5.

La ministra Morant elogió a PLD Space por su logro en convertirse en la primera empresa europea en diseñar y lanzar un cohete con tecnología 100% española. "PLD ha conseguido algo que no puede pasar desapercibido. Ha logrado un hito para este país y para Europa, una tecnología que se mira en todo el mundo. Este cohete se va a convertir en un lanzador de microsatélites que en 2025 veremos en vuelo a través de la plataforma de la Guayana Francesa", afirmó Diana Morant.

La visita del director general de la ESA no solo reafirma el respaldo de la Agencia a PLD Space, sino que también consolida a la empresa ilicitana como una de las principales en la misión de lograr la autonomía tecnológica europea en el sector espacial. "La ESA ha considerado a PLD como una de sus empresas prioritarias en este objetivo de autonomía tecnológica en el espacio", añadió Morant.

Morant resaltó la relevancia de la autonomía tecnológica europea en el espacio, señalando que hasta hace poco, Europa no contaba con tecnología propia para enviar exploraciones al espacio. "Hace unos días celebrábamos el lanzamiento del Ariane 6, que viene a cubrir una falta de autonomía de Europa. El hecho de que Europa tenga esta tecnología propia para enviar exploraciones al espacio no lo teníamos hasta hace pocos días. Es un éxito en el que España también ha invertido", aclaró la ministra.

"Junto con la ESA, queremos que Europa tenga autonomía en un sector estratégico como es el espacio, que nos ayuda a mejorar el día a día de los ciudadanos. Cada uno usamos 200 satélites al día para comunicarnos, guiarnos, para ver la televisión o escuchar la radio. El espacio es un lugar donde se hace ciencia y donde conseguimos muchos avances científicos del presente y del futuro", expresó la ministra.

Además, subrayó la posición destacada de España en el sector gracias a la inversión en tecnología. "España está muy bien posicionada en este sector gracias a la inversión. No dejemos de presumir de la tecnología valenciana. La percepción ciudadana es que solo pasan cosas en Madrid, pero no es verdad. Hay un gran talento repartido por todo el territorio español. Tenemos grandes universidades, grandes profesionales que se incorporan al mercado laboral con una gran oportunidad, y PLD Space está haciendo de captadora de talento y no lo podría hacer sin las universidades valencianas", afirmó Morant.

Esta visita se produce después de que la ESA confirmara a PLD Space la autorización de la base de lanzamiento de la Guayana Francesa para el lanzamiento del Miura 5 en 2025. Este cohete está destinado a convertirse en uno de los primeros en Europa en servir como lanzador de microsatélites, consolidando la posición de PLD Space en el mercado espacial europeo. "Nos visita por primera vez el Director General de la Agencia Espacial Europea, quien viene después de confirmar a PLD Space la autorización de la base de lanzamiento de la Guayana Francesa para ese lanzamiento del Miura 5 en 2025. Este cohete viene a convertir a esta empresa en una de las primeras en fabricar un cohete que sirva de lanzador de microsatélites", comentó Morant.