El PSOE critica la paralización de Paseo de Germanías y el PP asegura que cambia de empresa

El portavoz adjunto del grupo municipal Socialista, Mariano Valera, pidió este jueves al alcalde Pablo Ruz que dé explicaciones sobre la paralización de la obra de restauración y musealización del refugio antiaéreo de Paseo de Germanías y la urbanización de la plaza desde hace ya unas semanas. «Las quejas son diarias. El vecindario se preguntan qué está pasando con esta obra que inició los trabajos en septiembre y a día de hoy sigue sin acabar. El señor Ruz se hace vídeos para hablar de asfalto, de fiestas o de flores, pero no habla cuando hay problemas. No da explicaciones a los vecinos de la zona sobre el porqué de la paralización de los trabajos».

A preguntas del diario, el concejal de Contratación, José Claudio Guilabert, admitió la paralización que denuncia el PSOE, pero dijo que los trabajos se reanudarán este mismo viernes con una nueva empresa, aunque los trabajadores serán los mismos, ya que la adjudicataria de las obras las tenía subcontratada con otra que va a ser la que las continúe hasta su finalización. Según el edil, este jueves estaba previsto aprobar el nuevo plan de obras y seguridad y el 9 de agosto se abrirá parte de la plaza porque el resto es imposible hasta que concluyan los trabajos de rehabilitación de la cruz y del refugio de la Guerra Civil que se pondrá en valor. Para todo ello puso una fecha entre septiembre y octubre.

Certificaciones

Según la denuncia de los socialistas, en la junta de gobierno del pasado 4 de julio, el equipo de gobierno no aprobó la última certificación que emitió la empresa adjudicataria Patrimonio Inteligente, que es la que se aparta de las obras. «La junta de gobierno aprobó todas las certificaciones de contabilidad a excepción de la certificación número 10 de la obra de restauración y musealización del refugio antiaéreo para su estudio por el servicio de Intervención». Lo que solicitamos es que se explique «por qué ha pasado esto», dijo el socialista. De la decisión de la junta de gobierno no se informó a los medios en la rueda de prensa posterior.

Estado que presentan las obras de Paseo de Germanías en Elche / Áxel Álvarez

Ejecutado

Según el PSOE, en la misma junta de gobierno, «hemos comprobado que existe un acuerdo sobre esta obra en la que se indica el estado actual de las obras y se constata que la obra ejecutada es del 42’48 % y obra certificada, un 32’60 %. Es decir, la obra no está ni a la mitad de ejecución, una obra EDUSI que nos criticó tanto este equipo de gobierno, que se la dejamos para iniciar, la cogen ellos y a día de hoy no está ejecutado ni siquiera la mitad. Que expliquen y den la cara sobre lo que está pasando. Parece ser que lo que da problemas no es motivo de dar explicaciones ni para hacer un video para los medios de comunicación o las redes sociales».

El edil socialista añadió que las acusaciones del PP al anterior equipo de gobierno «eran constantes cuando había retrasos en alguna obra o simplemente nos criticaban por criticar. Sobre los EDUSI, han sido muy críticos cuando les hemos dejado multitud de obras listas para iniciar, a mesa puesta, y vemos que en este caso no han sido capaces ni de llegar al 50% de ejecución».

