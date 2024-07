«El reglamento del Consejo de la Mujer no se cumplía»

La modificación de un reglamento es una cuestión habitual en cualquier ayuntamiento, no lo es tanto que la concejala que lo promueve, en este caso Caridad Martínez, diga que el que está vigente para el Consejo de la Mujer poco menos que no se entendía, tiene objetivos repetidos, no se cumplía en muchos de sus aspectos, tampoco las reuniones se celebraban en los plazos previstos y le faltan hasta participantes, que algo tienen que decir, como Cruz Roja, entidad a la que va a incorporar.

La responsable del área de Mujer dijo que lo va a simplificar para hacerlo entendible y lograr que cumpla sus funciones, algo que a su modo de entender no estaba sucediendo. Añadió que las organizaciones que están inscritas ya han visto el borrador y están de acuerdo para que «sea más eficaz a la hora de aplicarlo».

Funciones y objetivos

Ayer la Junta de Gobierno Local aprobó este proyecto de modificación que supone es «simplificar el documento en cuanto a funciones y objetivos del Consejo de la Mujer con el principal fin de que sea más sencillo de entender y más eficaz a la hora de aplicarlo». La concejala leyó un par de objetivos para dar a entender que decían prácticamente lo mismo. «Muchas de las funciones y objetivos que antes se exponían y repetían en muchos puntos se han sustituido por otros más generales, incluyendo además temas relacionados con la inserción socio-laboral de las mujeres, algo que nos preocupa mucho».

El reglamento llegará al pleno el 29 de julio / Áxel Álvarez

Objetivos

La responsable del área añadió que de los ocho objetivos que pretende el documento, «nunca se habían cumplido al completo”, ahora el nuevo establecerá cuatro más simplificados. Del mismo modo ocurre con las funciones del reglamento, que pasan de quince a cinco con el objetivo de que sean «más sencillas de entender». Caridad Martínez también se refirió a las reuniones periódicas que realiza el Consejo Municipal de la Mujer de Elche, «no se han estado llevando a cabo con la regularidad que indica el reglamento hasta el momento, por lo que queremos que esos encuentros sean periódicos, cada tres meses tal y como fija el documento. Tras su aprobación ayer tendrá que pasar por pleno el próximo 29 de julio. Después se abrirá un plazo de 30 días para que asociaciones y entidades puedan presentar alegaciones.

