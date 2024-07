La hostelería pinta negros nubarrones en Elche

La Junta Directiva de la Asociación Hostelería Elche no ve el futuro a corto plazo claro y este viernes ha hecho pública una nota, después de analizar los datos de la primera quincena de julio y las perspectivas para lo que resta de verano. El sector, tanto del ocio como de la restauración, asegura que está "profundamente preocupado" por las malas previsiones en cuanto a facturación en la campaña estival presente. "Aunque el turismo presenta unos datos generales muy positivos en el ámbito nacional (la ocupación hotelera supera la de otros años, se producen incrementos de visitantes internacionales y de gasto por persona, a lo que se suman los constantes récords de usuarios en el aeropuerto Miguel Hernández), esa bonanza no está llegando a los establecimientos del término municipal de Elche, que están notando una menor afluencia de clientes en julio y que no tienen mejores perspectivas para la primera quincena de agosto", explican en la nota.

Con respecto al servicio de transporte público del término municipal, la Junta Directiva dice que "ha valorado positivamente la incorporación de diez vehículos Uber para intentar mitigar la falta de atención a las necesidades de movilidad tanto de los clientes locales como de los turistas". Considera que "se trata de una medida que va en la buena dirección, aunque parece todavía escasa para dar una solución definitiva ante la creciente demanda de servicio, sobre todo en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y de las necesidades de los fines de semana, cuando más se visitan los restaurantes y los locales de ocio. La asociación espera que se incorporen más licencias de taxis y vehículos VTC lo antes posible.

Una terraza llena en la plaza de las Flores / Matías Segarra

Plan de trabajo

Está previsto que la nueva Junta Directiva de Hostelería Elche mantenga, en breve, una reunión con el alcalde de Elche, Pablo Ruz, para transmitirle su plan de trabajo para dinamizar el sector y conocer con más detalle cuestiones clave como los planes de promoción turística, el proyecto del Mercado Central, el desarrollo de las Fiestas Patronales y los planes de movilidad, entre otras cuestiones.

Rechazo a la jornada de 37,5 horas semanales La Directiva de la Asociación Hostelería Elche también ha mostrado también su rechazo a la propuesta de reducción de las horas de trabajo a 37,5 horas semanales, por su gran impacto en la productividad y en la competitividad de los establecimientos hosteleros y de ocio, que deberían trasladar este sobrecoste a los clientes, lo que pondría en riesgo la supervivencia de muchas de las empresas más pequeñas. Los empresarios han destacado que es injusto que todo el coste de la medida recaiga sobre las compañías y que no se hagan propuestas compensatorias para evitar la desaparición de miles de micropymes.

