Preparados para la 'guerra de carretillas' en Elche

La Asociación de Carretilleros de Elche formó a 37 personas (33 hombres y cuatro mujeres) este sábado en el Centro Polivalente de Carrús para lanzar carretillas tras la Alborada en la madrugada del 14 de agosto.

En el curso, que es obligatorio para quienes no han accedido antes al recinto, se repasó la historia de estos productos pirotécnicos, la peligrosidad que tienen si no se hace un uso correcto y cómo deberán ir vestidos ya que no está permitida la ropa con fibra dentro del espacio acotado en l’Hort del Monjo desde donde se lanzarán 60.000 correpiés. Si hay demanda podría haber una segunda formación, apuntan desde el colectivo.

Un momento del curso en el Polivalente de Carrús este fin de semana en Elche / Matías Segarra

Coger el testigo

La asociación tomó el testigo en 2013 de la tradición ilicitana para que la llamada ‘guerra de carretillas’ se convirtiera en una fiesta como la que ahora se celebra con colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local.

Carretillero de honor

El Carretillero de Honor, quien prenderá la mecha que dará inicio a la fiesta de «La Carretillà», será el periodista deportivo, Pepe Morago, responsable de deportes de Radio Elche-Ser, quien aseguró estar «preparado para asumir este bonito reto, espero prender bien la mecha en esa noche tan mágica, en esta tradición tan ilicitana». Además, animó a todos a participar y a hacer un uso responsable de la pólvora, «para que todos podamos disfrutar de las fiestas con respeto».

