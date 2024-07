Un corto hecho en Elche sobre bullying desmonta tópicos del romance juvenil

Isabel está en segundo de Bachillerato, no le gusta la moda y siempre va a su rollo escuchando música con los cascos, pasando desapercibida. Si bien, el hecho de no tener un físico «normativo» la han convertido en la diana de las burlas y, en definitiva, de un acoso escolar que no cesa. Esta es la protagonista del cortometraje de ficción, aunque perfectamente podría ser una historia real, que se ha rodado recientemente en el IES Sixto Marco de Elche.

Amanda Ramos, antigua alumna del instituto ilicitano, es la directora de Marginada, metraje que está previsto que se estrene el próximo 28 de agosto en la semana del cine de Muxtamiel. Este trabajo se ha desarrollado dentro de la emergente productora independiente Emyc Entertainment desde donde realizan cortos, videoclips y otros formatos audiovisuales con el sueño de llegar en el futuro a producir un largometraje.

Sensibilizar sobre el bullying

La joven, que actualmente estudia Publicidad en la Universidad de Alicante, narra que tenía muchas ganas de poder sensibilizar sobre la problemática del bullying. La ilicitana explica que lleva haciendo cine desde 2012 y que en 2023 se estrenó junto a una amiga como cineasta ganadora de la Mostra de Cine d’Elx con el corto Smile & Post que hace una crítica a la vida que hay detrás de los influencers juveniles.

Un momento del rodaje del corto en la pasarela de Elche / INFORMACIÓN

Para este nuevo proyecto pensó junto a su equipo que su instituto, por la cercanía emocional, podría ser un escenario propicio para visibilizar la problemática del acoso en las aulas. Eso sí, reconocen que les costó más de lo que hubieran imaginado porque tuvieron que solicitar varios permisos a la Generalitat para grabar. También se han elegido otras ubicaciones de la ciudad.

Narra que este corto incluye varias líneas aunque el foco está puesto sobre una estudiante que quiere ir a la universidad y se inicia una trama romántica entre ella y un chico de la clase que se fija en la adolescente por su personalidad, aunque después habrán giros de guion que no se pueden anticipar.

Tópicos romance juvenil

«Hay muchos tópicos de romance juvenil en los que se elige a a chico y chica guapa, no cogen a una chica con una pierna desfigurada y siempre lo que está socialmente visto como perfecto, por eso quisimos trasladar la realidad de que hay un montón de cuerpos distintos», señala la autora. En este trabajo han participado una treintena de personas de varias localidades y para garantizar la disponibilidad del elenco de actores, figurantes, producción, cámaras, técnicos de sonido y otros profesionales, tuvo que rodarse en un día y medio, casi ininterrumpidamente, con lo que se congratulan de haber podido filmar «un corto complejo» que perfectamente se podría haber grabado durante dos semanas, señalan.

