El alcalde de Elche decide que no haya pleno en el mes de agosto

El último lunes de agosto, el día 30, no habrá pleno ordinario del Ayuntamiento de Elche, según ha notificado el alcalde al resto de grupos municipales (Vox, Compromís y PSOE). El pasado año, dos meses después de la llegada de Pablo Ruz a la Alcaldía, sí hubo sesión. El regidor lo justificó entonces, porque habitualmente no se celebraban en agosto (así fue durante los ocho años del gobierno de Carlos González) porque había que trabajar y hacer muchas cosas que estaban pendientes. Eso pese a que el pleno no es precisamente el órgano en el que se decidan muchas cosas. Ahora bien, sí lo es para la discusión y el debate de asuntos entre los grupos, y no solo cuestiones domésticas o locales.

El alcalde justifica su decisión por "motivos de eficacia administrativa", sin dar más explicaciones. Aunque ello da a entender que después de las Fiestas de Agosto habrá una desbandada de concejales del Partido Popular para tomar unos días de descanso que la celebración plenaria, evidentemente, iba a perturbar por lo complejo que es la organización y por el hecho de tener que buscar iniciativas que justifiquen su celebración. Es decir, cuestiones de peso sobre las que debatir.

Votación en el pasado pleno de mayo / Áxel Álvarez

Reglamento

El nuevo Reglamento Orgánico Municipal, en su artículo 15, permite que "las sesiones ordinarias tendrán lugar una vez al mes (...) Podrá no celebrarse sesión ordinaria en agosto". En una entrevista el pasado mes de junio, cuando cumplía un año de gobierno, Ruz aseguró que los concejales estaban agotados de trabajo. Las Fiestas de Agosto no van a ser un momento para el relax, precisamente, entre actos, eso sí, lúdicos. Después del día 15, festividad de la patrona, se marcharán de vacaciones de forma ordenada para no dejar la ciudad en el desgobierno. Hasta ahora, el concejal Francisco Soler ha sustituido en sus funciones al alcalde. La última vez, este mismo mes de julio cuando se tomó unos días de asueto y marchó a Lourdes.

