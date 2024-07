Elche cerrará el grifo a empresas incumplidoras tras el fiasco en Paseo de Germanias

Prácticamente a los pies de la Cruz de Paseo de Germanías, en una plaza levantada desde hace meses donde el polvo y el ruido campa por doquier, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, casco y chaleco amarillo, realizó este martes un acto de constricción y pidió perdón a los vecinos por el retraso de los trabajos de remodelación que están ocasionando numerosos problemas en el día al día del barrio, desde la pérdida de plazas de aparcamiento hasta el deambular por la zona de los peatones, en algunos tramos sin aceras y teniendo que cruzar por lugares insospechados, sin olvidar otras inclemencias que han soportado hasta la llegada de las vacaciones de verano los alumnos del colegio público Miguel de Unamuno al que se accede desde la misma. «Me siento estafado», dijo hasta en dos ocasiones el alcalde para referirse a la empresa a la que se adjudicaron los trabajos por más de un millón de euros y que no pagaba a la subcontrata que, en realidad, era la que realizaba las obras, lo que llevó a esta finalmente a ralentizarlos como primera medida de presión, algo que denunciaron los propios vecinos; y, finalmente, a paralizarlos.

Tareas de limpieza de la caliza con la que está hecha la cruz de Germanías / Áxel Álvarez

Ante esta situación, el concejal de Contratación, José Claudio Guilabert, quien se encontraba presente en la comparecencia junto al regidor, al igual que la portavoz de Vox y socia de gobierno, Aurora Rodil, hizo una dura advertencia a todas aquellas empresas que quieran acceder a algún contrato con el Ayuntamiento de Elche, como es que vetarán su acceso a la Plataforma de Contratos del Estado al menor síntoma de que incumplan sus obligaciones. El edil lo dijo porque solo tiene hasta el 18 de diciembre de plazo para ejecutar otras obras por doquier con cargo a los remanentes de tesorería, lo que exige su finalización sí o sí en este mismo año o se perderán para este fin. El responsable municipal también hizo referencia a sanciones pecuniarias por incumplimiento de plazos -una medida que siempre ha existido pero a la que rara vez la administración presta atención para no caer en otro farragoso proceso administrativo- y a adjudicaciones por empresas que presentan ofertas a la baja para lograr el contrato y al poco del inicio solicitan de la administración un aumento porque han tenido sobrecostes no previstos, algo que prevé la ley pero que se ha generalizado desde la guerra de Ucrania, principalmente, por un aumento imparable de los precios de las materias primas con la que se construyen los materiales. «Un aviso al resto de empresas que acudan a concurso -dijo el concejal-. Nadie se ríe de este gobierno y perjudica a los ciudadanos. La empresa que tiene que responder y no lo haga en tiempo y forma será penalizada», dijo el concejal que avisó que las sanciones impedirán a las mercantiles el acceso a contratos con otras administraciones públicas.

Tareas de restauración en la Cruz de Germanías / M. Alarcón

Presupuesto

El proyecto total de Paseo de Germanías tenía que haber estado acabado este próximo mes de agosto pero después del contratiempo de la adjudicataria del proyecto, Patrimonio Inteligente SL, a la que se le adjudicó por 1,1 millones de euros, la única que se presentó, la empresa que se ha hecho cargo de los mismos, que es la subcontrata que venía realizándolos tras un acuerdo privado para la cesión de derechos, Proyectables Estudios, solo se compromete a que el 9 de agosto se abra parte de la plaza, según explicó en el mismo acto su responsable, PacoSanmartín.

Paseo de Germanías presenta este aspecto / M. Alarcón

El resto se demorará hasta finales de septiembre o comienzos de octubre, algo que no se sabrá con certeza hasta finales de agosto. Lo curioso del caso es que el pasado mes de abril, cuando el alcalde entró al refugio de la Guerra Civil que hay debajo de la plaza, que se pondrá en valor dentro del proyecto, el Ayuntamiento seguía insistiendo en que el final de las obras sería en agosto cuando desde noviembre la adjudicataria no pagaba a la subcontrata y los problemas ya reconocieron que existían. Aún y así, esta mercantil siguió trabajando y el Ayuntamiento de Elche certificando lo que hacía y pagando. Ningún técnico de Patrimonio Inteligente se ha pasado por las obras desde abril, según se dijo en la comparecencia de ayer. Esto fue así hasta que el asunto reventó.

Ruz escucha a Rodil este martes junto a la Cruz de Germanías / M. Alarcón

Dura advertencia del edilGuilabert a las adjudicatarias que pidan sobrecostes o se demoren en obras

El alcalde aprovechó para culpar de todo al PSOE porque, dijo, «nos han metido en un embrollo por su forma torticera de hacer las cosas», añadió que los socialistas no quisieron sacar en el anterior mandato a licitación el proyecto -después de que quedara desierto- para evitar la repercusión que tendría entre el electorado la decisión de los socialistas de retirar la cruz. El retraso ha supuesto la pérdida de la subvención europea del 50 % que ahora se costea desde las arcas públicas. «La cruz ha sido un motivo de controversia, pero ningún gobierno socialista la ha retirado y nosotros tampoco. El paseo va a ser un monumento a la concordia y a la reconciliación», concluyó Pablo Ruz.

