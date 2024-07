La investigación retrasa el sepelio del fallecido en la Comisaría de Elche

El cadáver de Miguel Ángel Suárez, el hombre de 47 años fallecido la madrugada del sábado en un calabozo de la Comisaría de Elche, continúa sin recibir sepultura después de que el pasado lunes se le practicara la autopsia en el Instituto Anatómico Forense de Alicante. La familia, que se ha personado en las actuaciones, está a la espera de conocer el informe para intentar arrojar luz sobre las causas del óbito. Cuando el juzgado entregue el cuerpo a la viuda se decidirá qué se hace con él. En cualquier caso, por lo manifestado el pasado lunes, se le realizará una segunda autopsia para lo cual habrían contratado los servicios de otro forense, ya que consideran que podría haber sido víctima de malos tratos durante las horas que permaneció bajo vigilancia policial a la espera e pasar a disposición judicial por un atentado a agentes de la autoridad. Dos policías presentaron partes de lesiones que justifican su arresto en el barrio de Los Palmerales después de que le solicitara el DNI y se negara a ello, al parecer, porque no lo llevaba encima, según fuentes familiares.

Miguel Ángel habría dado una patada a uno de los dos agentes lo que habría motivado su detención, así figura en el atestado, resistiéndose posteriormente a entrar en el vehículo patrulla para ser conducido a la Comisaría.

Asunto

El documento forense parece clave en este asunto. Como se recordará, tras el arresto y antes de ser conducido a dependencias policiales, fue trasladado al centro de salud de Altabix donde se le realizó una exploración, algo protocolario en cada detención para testificar a través del informe médico el estado físico que presenta o si requiere cualquier tipo de atención. El detenido llegó a la Comisaría a última hora de la tarde. Mientras tanto, sus familiares estaban en las inmediaciones de la sede policial interesándose por su estado. Son ellos los que aseguran que fue ingresado en los calabozos entre las siete y las nueve de la tarde, que fue el periodo en el que preguntaron por él, aunque no pudieron verlo como era lógico por otra parte pues se encontraba detenido.

El fallecimiento se produjo durante la noche aunque no se descubrió a primera hora de la mañana, cuando se les ofrece un desayuno a los arrestados antes de comenzar los atestados y decidirse, según cada caso, si presta declaración y se le conduce a presencia judicial. Un agente entró a la celda y comprobó que no se movía por lo que dio aviso a una ambulancia. El personal sanitario no pudo hacer nada por él. Llevaba varias horas muerto y el caso se judicializó desde ese instante.

Protesta en lunes en los juzgados por el fallecimiento de un hombre en Comisaría / Áxel Álvarez

Dos hijas

La comisión judicial acudió a la Comisaría y procedió a autorizar el levantamiento del cadáver. Sobre las 12 horas los familiares que habían vuelto a la Comisaría fueron informados del fallecimiento y de que el cuerpo iba a ser trasladado al Instituto Anatómico Forense para que se le practicara la autopsia. Según estos, tras la detención no realizó la preceptiva llamada que se le ofrece a los detenidos para que informen de su situación a sus familiares. Tampoco se les permitió ver el cadáver. Esto provocó que la noticia de su fallecimiento se fuera conociendo con rapidez por todo el barrio, donde el finado tenía familiares y dos hijas.

El sábado por la tarde, a las puertas de la Comisaría, y el lunes, en la Ciudad de la Justicia, hubo sendas concentraciones de vecinos para reclamar justicia ante la falta de información sobre lo ocurrido y al considerar que estaban ante un caso de violencia policial. La Comisaría no ha realizado declaración alguna al respecto al estar el asunto bajo secreto de sumario, aunque fuentes consultadas por el diario aseguran que se trató de una detención más y que todo apunta a que pudo sufrir algún tipo de problema cardiaco durante su estancia en la Comisaría.