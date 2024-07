“Que Ruz empiece a asumir su responsabilidad después de 13 meses como alcalde y no culpe de todo al PSOE”

La visita del alcalde de Elche, Pablo Ruz, a las obras del Paseo de Germanías, que no van a cumplir los plazos, y el hecho de que el regidor cargara contra el PSOE cuando el proyecto se aprobó por su equipo de gobierno este mandato, tuvo una rápida respuesta de los socialistas. El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Elche, Héctor Díez, ha lamentado que el alcalde Pablo Ruz haya ido a visitar las obras que se están desarrollando en Paseo de Germanías “cuando ya no están paralizadas y lo haga para culpar de sus problemas al PSOE. Lleva 13 meses gobernando, esta obra la adjudicó él y la modificó él. Si ha tenido problemas con la empresa, debería haber gestionado mejor con la empresa y no culpar al de enfrente”.

Díez ha añadido que Ruz “debe asumir su responsabilidad de una vez, para lo bueno y para lo malo y no culpar al PSOE cuando algo le sale mal y hacer suyo un proyecto heredado del PSOE cuando sale bien. Eso es de ser, como mínimo, poco honesto”.

Héctor Diez, portavoz del PSOE en Elche / INFORMACIÓN

"Es el colmo"

Díez ha recordado que esta obra de Paseo Germanías ha estado ya varias veces paralizada. “En diciembre ya pedíamos celeridad en las obras para que terminara en plazo y pudiera conseguir más certificaciones. Los meses han pasado, los vecinos del barrio han visto cómo la obra avanzaba poco o nada hasta que se ha visto que el propio Ruz y el señor Guilabert no han sabido gestionar esta situación. Un alcalde debe trabajar para buscar soluciones y no para culpar al de enfrente de hasta lo que hace él mismo. Es el colmo. Que deje ya de quejarse tanto y que ejerza de alcalde serio de una vez por todas”.

