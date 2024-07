Una hoja de ruta para disminuir el desempleo juvenil en Elche que no convence a la oposición

El Ayuntamiento de Elche contará a partir de septiembre con un plan de empleo juvenil con 37 medidas que sirva para definir la hoja de ruta de todas las acciones municipales para reducir la tasa de desempleo en menores de 25 años, que en la actualidad se eleva a 984 jóvenes.

PP y Vox aseguran que este plan es inédito y consensuado con la oposición, por lo que han asegurado que "no tiene ideologías". Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, Pablo Ruz, junto al edil de Promoción Económica Samuel Ruiz y la titular de Juventud, María Bonmatí, tras una junta de portavoces en la que se han escuchado las propuestas de PSOE y Compromís que ya plantearon hace meses cuando había un borrador.

Entre las novedades que cubriría el plan estaría un congreso organizado por Jovempa de atracción de empresas a Elche, la primera semana del calzado en octubre coincidiendo con la celebración de San Crispín así como la continuidad de jornadas de formación de Avecal en institutos para promover el acceso a un empleo en el sector del calzado.

El alcalde, Pablo Ruz, junto a los concejales Samuel Ruiz y María Bonmatí en la presentación del plan juvenil este miércoles / J.R.E.

Propuestas admitidas

Según el equipo de gobierno se han tenido en cuenta siete de las diez proposiciones de los socialistas, mientras el grupo municipal dice que sólo cuatro. De las trece de Compromís se han admitido ocho. Minutos después de la comparecencia el grupo municipal socialista ha salido al paso para definir el plan como "poco ambicioso e insuficiente".

Políticas desempleo en mujeres

El portavoz, Héctor Díez, critica que no se vayan a destinar políticas que pongan a la mujer como colectivo prioritario de inserción laboral "teniendo en cuenta que en Elche hay un 13% más de mujeres desempleadas que de hombres". Sobre esta cuestión el equipo de gobierno justifica que este plan no es el lugar para hacer una discriminación positiva hacia la mujer si no otros órganos como el consejo de la Mujer.

Desde el PSOE, que ya en marzo presentó sus decálogo de peticiones y criticó al Ejecutivo por un borrador que contenía el 70% de las propuestas "heredadas" de otras legislaturas, han vuelto a criticar este miércoles que el plan es una mera recopilación de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento en los últimos 20 años y aseguran que apenas hay aportaciones del equipo de gobierno. Le piden al gobierno municipal "que rectifique" y se trate de llegar a un "consenso real con la oposición", porque aseguran que sólo han tenido en cuenta cuatro propuestas "y son propuestas más bien de literatura que de fondo mientras que las concretas las han dejado todas fuera".

"Una oportunidad perdida"

La portavoz de Compromís, Esther Díez, cree que este plan « ha sido una oportunidad perdida para poder dar un salto de calidad y desarrollar un marco estratégico riguroso y medidas más específicas para aumentar el trabajo de calidad entre las personas jóvenes».

Afean que el Ejecutivo no les haya tomado en cuenta algunas medidas como ampliar el diagnóstico para saber dónde radican los problemas de empleabilidad de los jóvenes, apostar por nichos de ocupación como la atención social o la economía verde o desarrollar el programa de alternancia para compatibilizar la formación con la experiencia laboral, ha referido.

De igual forma, desde la coalición valencianista reprueban que después de cuatro meses desde la primera reunión, les hubiera gustado tener detalladas las medidas que se han aceptado "explicando cómo iban a llevarlas a cabo o de qué presupuesto iban a dotarlas". .

Pacto de gobierno

Ruz ha referido que poniendo en marcha este plan de empleo se cumple con uno de los puntos del pacto de gobierno y han añadido que quieren seguir contando con PSOE y Compromís "para enriquecerlo". Desde el equipo de gobierno no han apuntado cuál será la consignación presupuestaria que tendrán las acciones que se derivan del documento, que pasará por pleno en septiembre, pero sí inciden en que el presupuesto del área de Promoción Económica ha subido un 15% porque contempla parte del programa que irá en el plan.

Recuerdan a nivel municipal que la infinidad de programas de empleo iban dirigidos a menores de 30 años porque creen que es la franja de edad prioritaria y que incluso el 99% de los cursos conveniados con la Cámara de Comercio ha ido dirigido a menores de 30.

Suscríbete para seguir leyendo