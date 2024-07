Moros y Cristianos: La noche de la cruz y la media luna

Una noche de abrazos, recuerdos, y buenas vibras que inicia la cuenta atrás para hacer que las Fiestas de Agosto brillen. Los Moros y Cristianos de Elche proclamaron este sábado a sus capitanes durante una radiante gala en la Rotonda del Parque Municipal ante más de medio millar de asistentes. «En este escenario es donde se cumplen los sueños», destacó el presidente de la asociación, Julián Fernández, quien con sentidas palabras abrió el encuentro y dio la bienvenida a Cristóbal Pérez Molina, Capitán Moro 2024 de Moros Tuareg y a Vicente Monzó Legidos, su homólogo del bando cristiano de Piratas.

Reconocimientos

La aparición estelar de ambos fue uno de los momentos más esperados de la velada, que llegó después de que los cargos salientes de ambos bandos (José Mazón y Alfonso Ortega) fueran homenajeados en su despedida. El último Abanderado, Fernando Rodríguez Gigante le entregó la enseña a su sucesora, Verónica Cedillo García, de la comparsa Benimerines, quien la ondeó con orgullo. El reciente himno de la fiesta «Elche 1977» también sonó cuando la festera bajó del escenario. Esteban Sánchez como nuevo Rei en Jaume también recibió una ovación en su proclamación.

Honores a los cargos

Tras subir los cargos de las 13 comparsas y posicionarse junto a sus banderines la atención se puso sobre los cargos femeninos Ana Pérez como Capitana Mora y Begoña Monzó como Artemisa pirata. Al cierre, la arraigada festera y doctora de la UMH Cristina Mora hizo de mantenedora con un discurso cargado de recuerdos de infancia y exaltando la evolución de una fiesta declarada de interés autonómico.

"La fiesta corre por mis venas"

"Yo no soy festera de cuna, pero la fiesta corre por mis venas, igual que corre por la de mi hijo, que ha escuchado música festera desde que estaba en el vientre de su madre", apuntó la interlocutora, quien destacó que sus progenitores, pese a no ser oriundos de tierras ilicitanas supieron inculcarle el valor por conservar las tradiciones, "y aunque no son Festeros les puedo asegurar que serían de los grandes", a día de hoy participan activamente en todas las tradiciones Ilicitanas, reseñó.