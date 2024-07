¿Era necesaria una moción en Elche para pedir que se reconozca y proteja a la familia?

La única moción que trajo Vox al pleno ordinario de este lunes en el Ayuntamiento ilicitano rezaba así, con el siguiente título, en el orden del día: "Moción del Grupo Municipal de Vox Elche relativa al reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, así como objeto de especial protección por los poderes públicos". Esto, en este foro municipal, fue visto con total naturalidad e incluso necesario por el partido proponente, lógicamente, y por el PP, ambos socios de gobierno, mientras que PSOE y Compromís denunciaban, en medio de una cierta estupefacción, que lo que perseguía esta iniciativa era imponer el modelo tradicional de familia y excluir al resto de tipologías y que, por tanto, ahí no les iban a encontrar.

Compromís, en palabras de su portavoz Esther Díez, le recordaba a Aurora Rodil, que defendió la moción, que hay muchas más fórmulas de familia que la tradicional "y todas son válidas: monomarentales, homosexuales, migrantes...". En este sentido la invitaba a que si de verdad quería ayudar a las familias, su partido debería votar a nivel nacional a favor de, por ejemplo, la reducción de la jornada para favorecer la conciliación de padres e hijos, todo ello antes de negarse a apoyar este "corsé retrógrado que ustedes quieren imponer", según dijo la de Compromís

Debate

La moción de Vox, a juicio del alcalde popular Pablo Ruz, era "pertinente" y "muy bien planteada", mientras que para Mariano Valera, del PSOE, esta iniciativa colisionaba con tratados y convenciones internacionales al entender que se excluye al resto de familias, como pueden ser las "reconstituidas" o las "monoparentales".

Un instante del pleno de este lunes en Elche / Áxel Álvarez

"Fuera de su mundo hay una realidad y una diversidad de familias, y la familia se define por los lazos de afecto y cariño", espetaba Valera a Rodil, además de denunciar que la moción de Vox estaba "repleta de ideología y sectarismo" y que por tanto este partido se equivocaba al tratar de imponer "la familia tradicional como único modelo. La diversidad familiar es otra diversidad social".

Respuesta

Ante los ataques, Vox quiso dejar claro que en la moción no se hablaba de familia tradicional o religiosa y que por tanto esto evidenciaba, a su parecer, que la oposición no se había leído la moción. "No se está poniendo ninguna imposición. Todas son familias normales", apuntaba Aurora Rodil.

El propio alcalde de Elche también echaba un capote a Vox frente a la oposición e irónicamente se ponía a leer la moción para ver si se recogía alguna "barbaridad superfacha", dijo. Pablo Ruz repasó la moción y subrayó que era una moción donde se indicaba que la familia era la base de toda la sociedad, donde todos los deberes públicos deben tener la obligación de apoyarla, además de solicitar apoyo, reconocimiento y acciones por parte de la Diputación y del Consell, además de crear un sello distintivo y emprender acciones concretas.

Argumentos

En cualquier caso, en la defensa de su moción Vox argumentaba que la familia "garantiza la supervivencia demográfica", permite interiorizar normas y valores, y que se buscaba "devolver la importancia de la familia adonde debe", además de "convertir a la familia en la piedra angular de nuestra vida". No faltó tampoco recordar a los presentes que con el actual gobierno "colegiado" de PP y Vox se ha creado la Concejalía de la Familia.

Así las cosas, para Vox y PP era totalmente pertinente traer esta moción al pleno municipal, mientras que para PSOE y Compromís venía a dejar claro que se busca señalar y excluir a las familias no tradicionales.

Constitución

En cualquier caso, Aurora Rodil hizo mención al artículo 39 de la Constitución: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La pregunta que se hacían por tanto algunos es si el reconocimiento y objeto protección de la familia viene recogido en las principales normativas internacionales, nacionales y regionales, ¿era necesario llevar este debate a un pleno municipal?