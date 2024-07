La homofobia vuelve al pleno de Elche un mes después

La homofobia volvió a salir en el pleno de Elche, tal y como ocurriera un mes antes, cuando el alcalde Pablo Ruz denunciara los ataques homófobos que estuvo recibiendo al aparecer pegatinas en la ciudad en las que se podía leer: “Pablo ¿Aurora sabe lo tuyo?”, y cuyos ecos tuvieron repercusión incluso hasta en las Cortes Valencianas, y reaparecía este lunes esta vez de la mano del concejal socialista Mariano Valera, quien también recordó que él y su marido fueron víctimas de un ataque verbal y homófobo en mayo de 2022 cuando iban cogidos de la mano por Santa Pola.

En su moción, relativa a manifestar el rechazo a los ataques de homofobia, y que finalmente no saldría adelante, comenzó diciendo más o menos: “Pablo, lo que tiene que saber Aurora (refiriéndose a la edil Rodil, de Vox) es si sabe que el amor es libre, y lo tienen que saber los ciudadanos. Pablo, lo que tiene que saber Aurora es si sabe que los delitos de odio están en aumento y lo tienen que saber los ciudadanos. Pablo, lo que tiene que saber Aurora es si sabe que las terapias de reconversión de los homosexuales deben ser prohibidas y lo tienen que saber los ciudadanos…”

Rechazo

Valera, tras expresar también cómo se sintió aquel día que sufrió un ataque homófobo y tras reconocer que sigue sintiendo miedo por su cuerpo y se pregunta por qué tiene que mirar a su alrededor para saber si puede o no coger la mano de su marido cuando sale a la calle, subrayó no obstante que esta moción no iba ni de él ni del alcalde, sino que “lo que importa aquí es que en Elche se pueda andar libremente con quien se quiera. Y esta cuestión sí está en nuestras manos”.

La edil del PP Celia Lastra, respondiendo a la oposición en el pleno de este lunes / Áxel Álvarez

El edil socialista pedía con esta iniciativa una condena para todos los ataques homófobos y de odio y para que se trabaje para ello. “Queremos que Elche abrace la diversidad, que sea diversa e inclusiva”, apuntaba.

Igualdad

Ante ello, Rodil aclaraba: “Defendemos la igualdad, la dignidad de todas las personas. Condenamos enfáticamente todo tipo de violencia, en este caso a los homosexuales, ya sea física, verbal, escrita o sexual”, para añadir a continuación que en lo que no cree Vox en en el lobby LGTBI+, al entender que no representa a todos los homosexuales. “Es un lobby de la izquierda, crea un estereotipo… si es diferente, si es católico, si no participa, si no se manifiesta, entonces no es un buen gay”, añadía.

Para Rodil esta era en realidad una moción trampa que no hablaba de las personas homosexuales, sino del lobby y que la verdadera intención era, con esta moción, hacer “un lavado de cara por la frase nefasta del último pleno”, refiriéndose al socialista Héctor Díez, cuando en un principio manifestó que eran “solo cuatro pegatinas” los ataques plasmados a Ruz.

Enfrentamiento

El PP, a través de Celia Lastra, pidió a la oposición que no buscara el enfrentamiento con estos temas, que no presenten las aportaciones como obligaciones y defendió, ante los ataques de PSOE y Compromís, que los cursos sobre estas cuestiones trascendentales, primordiales en educación, se siguen impartiendo en colegios e institutos que los solicitan, así como que se mantiene el personal dedicado en su día a cuestiones LGTBI+ en el municipio.

Valera respondía entonces que lo que aquí se pedía era un política proactiva y que lo que se estaba defendiendo eran los derechos humanos.

Esther Díez (Compromís), en el pleno de este lunes / Áxel Álvarez

Diversidad

Vox, en su segundo turno de palabra, apuntaba en cualquier caso: “El señor Ruz no tiene que tener ninguna preocupación de que yo sepa nada”.

El enfrentamiento entre ambas bancadas se repetiría también con concepciones y posturas distintas sobre la reforma del reglamento orgánico del Consejo Municipal de la Mujer (el PP acusó al anterior gobierno de no convocarlo las veces que estaba obligado, mientras la oposición denunció que se le quitaran atribuciones, se le arrinconara y se suprimiera terminología de visibilidad) o con la moción de Compromís relativa a apoyar el reparto de menores migrantes, donde Vox negó que los menas (menores extranjeros no acompañados) sean niños y a los que vinculó con la delincuencia. La moción salió adelante con el apoyo de PSOE, Compromís, el voto en contra de Vox y la abstención del PP.

