El huerto de la alegría en Elche

Los beneficios se preveían grandes, pero en pocos meses se han demostrado enormes. El huerto terapéutico puesto en marcha por el Hospital General de Elche, contando con la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento, así como con la colaboración de la empresa municipal de jardinería Espais Verds, ha comenzado a recoger sus primeros y cuantiosos frutos. Unos, los que ofrecen sus plantas (tomates, higos, calabacines, melones y sandías, berenjenas...). Otros, los que permite ejercer al personal de Medicina, Enfermería, Auxiliares y Terapia Ocupacional de la sección de Salud Mental del centro sanitario.

El enclave; Patrimonio de la Humanidad, huerto de palmeras al uso, el conocido como Hort de Dins. Concretamente, una de sus parcelas, de 325 metros cuadrados vallados y en pleno apogeo por estas fechas. Los usuarios; pacientes de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica y Hospital de Día de Psiquiatría. La idea «surgió hace dos años. Mucho antes veíamos el espacio, puesta justo en frente de nuestro edificio. Nos decíamos, qué pena, con lo cerca pero desaprovechado que está. Así que buscamos otros proyectos de humanización del servicio en distintos centros y nos llamó la atención la posibilidad de utilizarlo como huerto», explica el doctor José María Rico, jefe del Servicio de Salud Mental.

Melones, tomates y berenjenas son algunos de los cultivos / V. L. Deltell

Trasladaron la idea a la dirección sanitaria, «ésta contactó con el Ayuntamiento y aquí estamos, disfrutando de la cesión de unos terrenos en los que estamos consiguiendo notables progresos en muy poco tiempo», apunta el responsable.

Espais Verds

Espais Verds se encargó de planificar y ejecutar los trabajos mayores. «Aunque nosotros empezamos pronto a echar una mano. Yo recuerdo el inicio con la colocación de toda la valla», explica Vicente, paciente del Centro de Día y, sin duda, el más implicado. Para él, «ha sido muy importante». Está «a tope» con el huerto y «conoce todas las especies plantadas, incluso antes de que salgan los frutos», asegura la terapeuta ocupacional Silvia Climent, que detalla que las actividades de dos días de la semana se centran en el huerto. Otras dos jornadas de labor corresponden a los ingresados, que sí disfrutan a diario de salidas terapéuticas. Vicente recuerda cómo «al principio no quería salir de la habitación. Ahora me siento más libre, me asocio con otra gente y esta actividad me hace sentir mucho mejor. Estoy esperando el día que toca para venir».

Esther Ortega, terapeuta de la Unidad de Hospitalización aporta un listado de actividades que se realizan, todas ellas adaptadas a los pacientes. «Trabajamos con esquejes que nos aportan desde Espais Verds para plantarlos en macetas y, después, los técnicos municipales los replantan en jardines públicos. También utilizamos la azada para mover tierras o quitar las hierbas indeseadas. Además, hemos personalizado el recinto entre todos, confeccionando el espantapájaros o los molinillos que marcan el viento que hace», señala.

Mejoría del paciente

Y si la lista de actuaciones es larga en cuanto a trabajo, mucho más lo es en cuanto a los beneficios que aporta esta actividad, destacados por todos y cada uno de los profesionales que componen el equipo de Salud Mental. El responsable del mismo, José María Rico, explica que el propio contacto con la naturaleza «es esencial para pacientes agudos. Les devuelve a la niñez y a la juventud. En las terapias, el simplemente hecho de pasear juntos refuerza la confianza entre profesional y paciente. Pero no es sólo positivo para ellos, también lo es para nosotros, porque estamos viendo avances importantes en nuestro trabajo».

La supervisora de Enfermería de la unidad, Ana Balboa, incide en que «los pacientes realizan una actividad que aporta significado y sentido. En el huerto plantan y cuidan sus cosechas. Después, en los talleres de cocina elaboran recetas con sus productos. Desde plantarlo a comérselo. El ciclo se cierra y aporta un beneficio más. Muchos de nuestros pacientes padecen de sobrepeso y, además de realizar ejercicio en el huerto también aprenden a ingerir una dieta equilibrada y con alimentos sanos». Tan sanos que no llevan ningún tipo de tratamiento. Tierra, abono y agua. Un cultivo completamente ecológico.

Las mejoras a nivel físico son numerosas, pues las tareas que los pacientes realizan estimulan el aparato locomotor, respiratorio y cardiovascular. «Les mantiene activos, habilidosos, potencian la movilidad, además de una forma gradual, e incluso fomentan la fuerza y la resistencia. Estamos midiendo en qué medida trabajar en el huerto puede involucrar al paciente disminuyendo el sedentarismo y la clinofilia, síntomas con los que nos encontramos tanto en pacientes ingresados como en los ambulatorios», determina Climent.

Trabajadores de Espais Verds con personal del hospital y pacientes / V. L. Deltell

Esta actividad también «estimula la cognición, ya que obliga al usuario a seguir instrucciones, secuenciar y planificar tareas, organizarse, a cubrir los frutos del sol, a graduar el riego en función de la necesidad de diversas plantas, contar y recordar dónde se sitúa cada planta...», indica Ortega, que añade: «cuidando su huerto el paciente conecta con la realidad, lo que ayuda a mejorar la atención plena, observando un descenso de las rumiaciones, ideas delirante gracias a que se centran en tareas del aquí y el ahora en un ambiente relajado».

Estimulación sensorial

Trabajar en el campo promueve la estimulación sensorial a través del tacto, los olores, los sabores. Y también la socialización. «Cuando los pacientes ingresan suelen permanecer más aislados y sin ganas de discutir sobre sus ideas delirantes. Aquí pueden estar con más paciente sy personal sanitario. Se fomentan, además, valores de cooperación, paciencia, constancia y responsabilidad, muy adecuados para tratar a personas con inestabilidad emocional», señalan las terapeutas ocupacionales.

Las enfermeras especializadas en Salud Mental Sonia Iborra y la residente María Teresa Maciá, ahondan en la idea, pues consideran que es fundamental que puedan salir a la calle. «Muchos pacientes lo pueden hacer con sus familiares, pero otros, por su contexto social, la única salida a la que pueden aspirar es a esta». Estas profesionales aseguran que «la experiencia está siendo muy positiva. Hemos conseguido que nuestra unidad sea lo menos cerrada posible».

Hurtos a la ilusión Por desgracia, no todo son alegrías en el huerto del Hospital General de Elche, donde ya se han producido varios hurtos de frutos cosechados por los pacientes. «El disgusto que se llevan es tremendo. No hay derecho», señala la supervisora de Enfermería de Salud Mental, Ana Balboa, que comenta con el jefe de la sección, José María Rico, el último robo: «Siete sandías y melones. Y una mata entera de pimientos, arrancada. Queremos pensar que es para autoconsumo de alguien que lo necesita, pero lo cierto es que para el paciente es muy frustrante. El hospital está poniendo medidas de seguridad para atajar estos actos».

El jefe del servicio añade otro bien del trabajo en el huerto. «Disminuye el estrés del paciente. Algunos lo aprecian directamente y nos lo dicen. Se encuentran más relajados. Les ayuda a concentrarse en las tareas y a distraer la mente de preocupaciones». No menos importante es que «consiguen un sentimiento de logro, de autonomía, que les mejora la autoestima. Plantar una tomatera, ponerle cañas, podarla y ver y comer su fruto es la mejor recompensa al trabajo realizado». Las enfermeras de la Unidad coinciden: «Los estudios demuestran que la actividad en el huerto es relajante, mejora la capacidad de atención y concentración, mejora el desarrollo de planificar y organizar, para después trasladarlo a su día a día».

Por último, las terapeutas se refieren a la relevancia de «disminuir el estigma que padecen: el huerto se encuentra al aire libre y tanto profesionales como pacientes de otros servicios pueden observar su trabajo y la progresión del mismo». En referencia a este último aspecto, el gerente de Espais Verds, Juan Francisco Burló, recuerda que el cultivo se puso en marcha en febrero. «Plantaron verduras y hortalizas, además de algunos frutales como olivera, algarrobo, peral, higuera, morera. Como verduras y hortalizas duran muy poco, de hecho ya estamos viendo plantas llegando al final de su ciclo, como las sandías, también hemos puesto en marcha una tarea para, a través de esquejes, producir plantas ornamentales que después nosotros plantaremos en jardines de la ciudad».

Oportunidad laboral

Burló explica que la empresa municipal que dirige es un Centro Especial de Empleo. «El 79% de nuestra plantilla está formado por personas con alguna dispacidad, con lo que algunos pacientes también podrían formar parte de nuestra empresa. De hecho le hicimos la propuesta a dos de ellos pero existen problemas burocráticos y retrasos en conseguir la oficialidad de un 33% de minusvalía que, de momento, nos han impedido hacerlo efectivo. Pero la idea es que puedan encontrar en Espais Verds una oportunidad de reinserción laboral».

El huerto terapéutico o huerto de la alegría, donde las risas y satisfacciones van en aumento en pacientes y profesionales sanitarios, acaba de iniciar su andadura. Las primeras valoraciones sobrepasan cualquier previsión positiva. Es gratificante comprobar lo lejos que pueden llegar a estar del hospital estando internados en él. n

Suscríbete para seguir leyendo