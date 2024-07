Ruz: "Si es incompatible, renunciaré a cobrar"

"No voy a incurrir en ninguna ilegalidad". Estas han sido las primeras palabras del alcalde de Elche, Pablo Ruz, después de que el pasado 23 de julio el PSOE destapara que, además de cobrar por asistencia a las empresas públicas Aigües d'Elx y Pimesa, también lo hacen en el Puerto de Alicante, donde fue nombrado a comienzos de año, algo de lo que se congratuló en su momento Ruz porque era la primera vez que se nombraba como miembro nato de este órgano a un alcalde de Elche. Se da la circunstancia de que en el pleno de este lunes los socialistas volvieron a requerirlo por este asunto y le preguntaron si es cierto que cobra 400 euros por cada asistencia al órgano que preside Luis Rodríguez.

El alcalde, como ya publicó INFORMACIÓN, había consultado este asunto con el secretario municipal, del que no dijo si ya tiene respuesta sobre la posible compatibilidad, y este martes añadió que también se ha solicitado un segundo informe al secretario de la Diputación Provincial porque en esta institución se están dando casos de diputados que perciben el sueldo al que le añaden las dietas por la asistencia a más de dos órganos colegiados de los que forman parte, que sería el límite para poder percibirlas.

"Es bastante triste"

Ruz despreció que los socialistas entren en estas cuestiones como si fuera su principal prioridad, "es bastante triste", dijo; y recordó que, en cualquier caso, se trata de "una pequeña dieta" pero que no llega a esos 400 euros, aunque tampoco aclaró la cuantía. Otras fuentes consultadas por el diario sí confirmaron que son 400 euros, pero que es una cuantía bruta a la cual le tienen que restar los impuestos. Quizá de ahí la confusión del regidor con este asunto. "Si existe una incompatibilidad, por supuesto que dejaré de cobrar", aunque no aclaró de cuál de las tres entidades de las que perciben. De Pimesa son 125 euros brutos con una periodicidad mensual y de Aigües d'Elx son 58,6 euros con reuniones trimestrales. Que se sepa, Ruz ha ido desde enero a dos reuniones al Puerto de Alicante.

Pablo Ruz / Alex Domínguez

El alcalde aprovechó para decir que su pertenencia a este órgano supone un beneficio para la ciudad porque le ha servido para llegar a "acuerdos verbales" con navieras que pueden estar interesadas en ofrecer a los cruceristas excursiones a Elche cuando desembarcan en el puerto alicantino. Ruz cifró en una comparecencia hace un par de meses en 20.000 los cruceristas que pretendía traer cada año a visitar la ciudad aprovechando la oportunidad que le daba entrar en el órgano de decisión.

Ley de incompatibilidades

El PSOE aseguró, cuando solicitó por escrito saber si Ruz cobra alguna dieta por pertenecer al consejo de administración del Puerto de Alicante, lo que aún no les han contestado, que la ley 53/1984 que regula la Incompatibilidad del personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en su artículo 8 establece el límite de pertenencia a solo dos consejos de administración, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del gobierno, órgano competente de la comunidad autónoma o pleno de la corporación. En caso contrario, aseguró el portavoz Héctor Díez, habría "incurrido en incompatibilidad por pertenencia a más de dos consejos de administración". Los socialistas solicitaron que les entregaran la documentación para el caso de que así fuera, lo que no se ha producido. Fuentes del PP aseguraron que esta norma solo rige para funcionarios aunque, en cualquier caso, la solicitud de dos informes distintos indica que no las tienen todas consigo en este asunto.

