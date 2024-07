Denuncian la muerte de un ilicitano dos horas después de llamar al CICU

José Luis Gallego Vélez, un ilicitano de 62 años de edad, falleció en la planta baja en la que vivía junto a su madre, de 99 años, en la calle Arturo Salvetti Pardo, en el barrio de Carrús, el pasado viernes 19 de julio, en presencia de dos de sus hermanos que lo vieron agonizar entre la desesperación de una y otra llamada a los servicios de emergencias que fueron, dicen, aplazando el envío de un SAMU, una ambulancia medicalizada que, cuando llegó a la vivienda, no pudo hacer nada por salvarlo, pese a los esfuerzos del personal sanitario durante 45 minutos. Fueron más de dos horas de angustia, viéndole lentamente morir sin poder hacer nada, una historia que deja muchas lágrimas de impotencia pero también de rabia, de haber sentido poca comprensión, por el trato que recibieron al otro lado del hilo telefónico cada vez que llamaron a pedir ayuda al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), con sede en València, donde se centralizaron todos los servicios de la Comunidad Valenciana hace algo más de un año pese al rechazo del Sindicato Médico, que advirtió que esa decisión supondría graves problemas de coordinación, empeorando, en definitiva, la asistencia que deben recibir los ciudadanos sin una causa que lo justificara. El diario ya publicó este mismo mes la queja de médicos del SAMU por el funcionamiento del CICU y la descoordinación.

Ahora esta familia ha comenzado otro largo y tortuoso camino para que nadie más vuelva a pasar por este trance. No hay nada más que les mueva. Sin más objetivo que conseguir que alguien admita lo que ocurrió, el equívoco, pida perdón y se rectifique el protocolo de atención que aquel día amargo conocieron en primera persona. Será la única forma, dicen, de honrar la memoria de su hermano: evitar que haya otra muerte más en parecidas circunstancias por un retraso en poner a disposición de un paciente muy grave la medicina avanzada del siglo XXI y en el menor tiempo posible. Que nadie espere una ambulancia que nunca llega cuando los segundos parecen minutos y los minutos horas y teniendo la certeza que los ruegos que realizaron a alguien al otro lado del aparato telefónico en el CICU no están cayendo en el vacío. El diario ha solicitado por escrito tanto a este servicio como a la Conselleria de Sanidad su versión sobre lo ocurrido sin encontrar respuesta a la hora de escribir esta información.

En "shock"

Antonio Gallego y su hermana siguen en «shock». Llevan copia de la autopsia que se le realizó a José Luis en la que se dice que la muerte se produjo por un aneurisma. Exigieron la prueba forense y la muerte no se certificó como causa natural. Fue un doloroso paso más para intentar llegar al fondo del asunto, aunque será el cronograma de las llamadas que hicieron desde poco después de las 9 de la mañana, cuando comenzó a encontrarse mal, hasta las 11.30 horas, cuando se certificó la muerte, las que ahora le interesan. Eso y las grabaciones de las conversaciones que mantuvieron con el personal del CICU que les atendió y lo que este hizo a continuación para dar respuesta. Saber qué hizo este personal sanitario la primera vez que la mujer que cuidaba a su hermano y a su madre tocó el timbre de la teleasistencia, minutos después de las 9 de la mañana, advirtiendo de que José Luis prácticamente no respiraba, que parecía que se asfixiaba, y por qué no se envió de forma inmediata una ambulancia para atenderlo. Según el relato de la familia, se sucedieron, incluso con dos de los hermanos varias llamadas de los servicios de emergencia cuando,«lo que debían haber hecho no era hablar con nosotros sino mandar una ambulancia».

Los hermanos aseguraron que al menos se cruzaron cuatro llamadas con el CICU antes de ver entrar por la puerta del domicilio a una médico y una enfermera. Venían desde el centro de salud del barrio de Carrús, andando, sin oxígeno pese a que les habían dicho que tenía problemas para respirar. Comenzaron a realizarle «sin mucho más medios», una reanimación cardiopulmonar (RCP) básica. A esa hora, cuando el facultativo estaba viendo a qué se enfrentaban, sí se envió una ambulancia medicalizada.

Personal de una ambulancia del SAMU / GVA

"La familia llama al 112..."

Cuando el personal de esta llegó el hombre estaba agonizando. Durante 45 minutos, dice el informe sanitario del SAMU, intentaron reanimarlo. En este informe se dice: «La familia llama al 112 que envía a personal del centro de salud de Carrús por disnea y no poder ponerse en pie. Médico y enfermera acuden andando por no tener otro medio para venir, sin oxígeno (...) según nos comentan, por no tener orden de su centro de salud para sacarlo de allí». Durante 45 minutos se intentó una RCP avanzada, llegó a pasar a ritmo propio y con pulso. Bloqueo Auroventricular de tercer grado y cinco episodios de fibrilación ventricular que desfibrilamos. Exitus».

Elche logró este año tener dos ambulancias UCI permanentes durante el verano. El alcalde, Pablo Ruz, dijo que había sido un logro.

