El problema que Elche resuelve para tres colegios tras siete años de espera

La retirada del fibrocemento de los colegios La Alcudia, Sanchis Guarner y Miguel de Cervantes de Elche finalizará en agosto. Está previsto que antes de que empiece septiembre y el curso, todo el fibrocemento de estos centros se haya sustituido por nuevas placas hidrófugas e impermeabilizadas, aunque esto último sí coincidirá con los primeros compases del inicio del curso, según informa el Ayuntamiento.

Las obras de retirada de fibrocemento en los tres colegios públicos donde todavía había presencia de este material comenzaron la semana pasada. Concretamente, las actuaciones se están realizando en el CEIP la Alcudia y el CEIP Sanchis Guarner, y en las próximas semanas pasarán al CEIP Miguel de Cervantes, aprovechando la ausencia de escolares durante el verano.

Compromiso

Tal y como ha destacado la edil de Educación, María Bonmatí, “la retirada del fibrocemento de los centros, incluida en el Plan Edificant, era un compromiso de este gobierno municipal”. Bonmatí ha explicado que, a pesar de que el informe de necesidades estaba aprobado desde 2017, todavía no se había avanzado en el proceso de licitación. “Los tres centros esperaban que el pasado verano se hubiera retirado el fibrocemento, pero por aquel entonces el proceso de licitación no había comenzado y no pudo realizarse debido a los plazos”, añadía la edil.

En el centro, la edil de Educación de Elche / Información

“Tras el trabajo incansable de la Concejalía de Educación ya tenemos todos los permisos necesarios y durante el mes de agosto todo el fibrocemento quedará retirado de los colegios”, ha indicado la edil del área.

Por su parte, el arquitecto encargado de las obras, Rafael Santonja, ha detallado que los trabajos consisten en la eliminación de todas las placas de fibrocemento que estaban en el perímetro del edificio y su sustitución por nuevas placas hidrófugas. Además, en los centros se colocarán cubiertas impermeabilizadas para conseguir así un mayor ahorro energético y evitar filtraciones.

Avances

En estos momentos se está trabajando en el CEIP Alcudia y CEIP Sanchis Guarner. Las actuaciones en el CEIP Miguel de Cervantes comenzarán más tarde, a mediados de mes, aunque la retirada del fibrocemento está prevista que finalice la última semana de agosto.

Las tareas de colocación de las placas de sustitución coincidirán con el inicio del curso 2024/2025 en este último centro, aunque se realizarán en horarios diferentes y sin ningún tipo de riesgo para alumnado y profesorado.

Inversiones

En el caso de La Alcudia la actuación de retirada de fibrocemento y sustitución de placas asciende a 19.239 euros, en el Sanchis Guarner la inversión ha sido de 107.000 euros, y en el Miguel de Cervantes, de 135.000 euros, lo que hace un total, según el Ayuntamiento, de 261.239 euros.

En el último pleno de enero de 2023 la entonces concejala de Educación, la socialista María José Martínez, anunció que el Ayuntamiento asumiría las competencias para eliminar el fibrocemento de los estos colegios, en aquel entonces con un coste de 322.000 euros. “Con estas actuaciones, que se llevarán a cabo en verano coincidiendo con el periodo vacacional ya que no son compatibles con la asistencia a clase del alumnado, completamos junto con Conselleria de Educación la retirada de fibrocemento en un total de 24 centros docentes del municipio”, señalaba entonces. Finalmente la licitación no llegó a tiempo para proceder a la retirada de estos elementos el pasado verano.

¿Pero de qué problema hablamos?

En las construcciones que habitamos y en nuestro entorno podemos encontrar materiales que contienen amianto, debido a la cantidad de elementos de fibrocemento que se utilizaron y que forman parte de gran número de las edificaciones ejecutadas hasta la década de los 90.

Una de las cubiertas donde se tiene que actuar / Información

El amianto o asbesto es un mineral constituido fundamentalmente por silicatos complejos de hierro, aluminio, magnesio y sodio de estructura cristalina que, al ser fracturado o desmenuzado, forma fibras o haces de fibras que se separan longitudinalmente en filamentos cada vez más pequeños.

El amianto es considerado por la Organización Mundial de la Ssalud como un cocarcinógeno, es decir, un agente externo físico, químico o biológico capaz de producir cánce. Otra de las enfermedades es el mesotelioma maligno, otro cáncer pero que afecta a la pleura y al peritoneo.