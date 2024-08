La antigua OMAC de la Plaça de Baix se reconvertirá en un espacio cultural

Más espacio, más luz y menos calor, sobre todo porque la espera es más llevadera si es en el interior, por mucho toldo que se hubiera instalado fuera. Por eso mismo, el comentario generalizado entre los usuarios de la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC) era que mucho mejor en las instalaciones de la calle Alfonso XII. Allí se ha trasladado un servicio que, hasta el jueves, se prestaba en la Plaça de Baix, en unas dependencias que ahora en la planta alta albergarán el departamento de Estadística, pero cuya planta baja se reconvertirá en un espacio cultural. Así lo anunció este viernes el alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante su visita al nuevo inmueble que ocupa la OMAC, donde también se situará la Concejalía de Discapacidad.

El alcalde, durante la visita a las instalaciones este viernes. / INFORMACIÓN

De visita

Pablo Ruz, que quiso visitar la nueva sede sólo unas horas después de su puesta en marcha, acompañado por la edil de Discapacidad, María Bonmatí, puso el acento sobre todo en que la sala de espera cuadriplica en superficie a la de las antiguas instalaciones, que, además, estaban repartidas en dos plantas, lo que complicaba mucho la accesibilidad. De hecho, el emplazamiento escogido dispone de 500 metros cuadrados en un local situado a pie de calle y de una sola planta. Eso, de hecho, es lo que ha motivado que también se lleve Discapacidad, que está a expensas de que se coloque el mobiliario, con la vista puesta en que esté operativa en septiembre, aunque ya tiene la cartelería.

Dignificación

«Con las nuevas instalaciones ganamos espacio para los trabajadores y comodidad y accesibilidad para los usuarios», subrayó el regidor ilicitano, que también incidió en que el local tiene soportales y vistas al río Vinalopó, lo que, a su juicio, «dignifica» el servicio.

Destacó eso y, al igual que hizo la directora de la OMAC, Aída Martínez, hizo hincapié en la celeridad con la que el departamento de mantenimiento y telecomunicaciones ha puesto en marcha las dependencias sin prácticamente interrumpir el servicio. En este sentido, la sede de la Plaça de Baix cerró el jueves a media mañana y el viernes a primera hora ya estaba funcionando la situada en Alfonso XII.

La nueva sede de la OMAC en Alfonso XII. / INFORMACIÓN

Presentaciones y exposiciones

En cuanto al nuevo uso que se le dará a las antiguas dependencias, apuntó a actividades culturales, como presentaciones de libros o exposiciones e incluso recepciones de carácter institucional, aprovechando el enclave privilegiado en el que se encuentra, junto al Ayuntamiento, y a pie de calle, a lo que se suma la presencia de la Muralla en su interior. Eso sí, admitió que ese nuevo destino se deberá concretar más en breve y que, además, será necesario adecuar el espacio, dedicado hasta el jueves a la atención ciudadana.

Fusión

Por otro lado, también reconoció que este traslado tendrá continuidad con otros departamentos, aunque, por el momento, no dio más detalles, porque explicó que hay que estudiar bien esta cuestión. «Estamos buscando alternativas para acabar con la dispersión de los departamentos y lo que eso implica», señaló Ruz, quien añadió que, «como objetivo, me gustaría fusionar todo el Ayuntamiento». Una «fusión» que alegó que podría ir en la línea de lo que planteó el alcalde socialista Manuel Rodríguez en su día, aunque aquello no acabara fructificando.

Alquiler

De momento, el traslado de la OMAC a Alfonso XII tendrá un coste mensual de 4.000 euros por el alquiler de los locales, y el contrato se ha firmado por dos años, prorrogables.

Elche cuenta en la actualidad con 14 puntos de atención al ciudadano que solo en lo que llevamos de año han atendido presencialmente a más de 125.000 personas, solo 42.000 en la OMAC que estaba situada hasta ahora junto al Ayuntamiento de Elche.

Suscríbete para seguir leyendo