Otro 4 de agosto sin la Dama en Elche

Otro 4 de agosto que la Dama no está en Elche y ya van unos cuantos. El principal sello de identidad de la ciudad sigue en Madrid, mientras que este domingo decenas de ilicitanos se han trasladado hasta La Alcudia, donde hace 127 se halló el busto íbero.

El acto institucional que se celebra de forma anual ha transcurrido con normalidad, con la presencia de la presidenta de la Real Orden de la Dama, Mari Carmen Pérez Cascales, así como sus miembros, autoridades municipales y representantes de la Universidad de Alicante y Elche, entre otras personalidades. El alcalde, Pablo Ruz, no ha podido asistir y ha sido disculpado por la concejala de Cultura, Irene Ruiz, quien ha explicado que «le ha sido imposible» acudir.

Como es habitual, el acto ha estado lleno de mensajes reivindicativos por parte de los intervinientes. Pérez Cascales ha compartido una anécdota personal para ilustrar su sorpresa de que el busto íbero aún permanezca en Madrid: «Mi nieta es murciana y una tarde, cuando la fui a visitar, fuimos a un parque donde había un busto de la Dama de Elche. Con tres años, me preguntó si esa ‘señora’ vivía en Elche. Le respondí que no, pero que debería». La presidenta de la Real Orden ha reflexionado: «Lo que es tan evidente para una niña de tres años, que si la Dama es de Elche lo lógico es que viva aquí, parece no ser tan claro para nuestros políticos en Madrid. Por eso, no nos cansaremos de decir que es nuestra y que queremos que regrese».

La concejala de Cultura, Irene Ruiz, ha destacado que «el hecho de que el 4 de agosto tantos ilicitanos nos reunamos aquí demuestra lo que nuestra querida Dama significa para nosotros. Aunque esté lejos, la seguimos teniendo en el corazón».

El vicerrector de Investigación de la UA, Juan Mora, ha expresado el respaldo de la institución, subrayando que «hay que seguir reforzando el vínculo entre la Dama, Elche y La Alcudia». Todo dentro de un fin de semana lleno de reivindicación, que incluyó el sábado la gala de entrega de las distinciones de honor de la Real Orden de la Dama en Elche.