Elche se queda sin el servicio de taxi a las pedanías a las puertas de las fiestas

Representantes de asociaciones vecinales y distintos particulares anónimos han denunciado a este medio que el servicio de taxi compartido a las pedanías de Elche ha dejado de funcionar, todo ello a las puertas de las Fiestas de Agosto de Elche, unos días donde el taxi registra una altísima demanda. Así lo asegura por ejemplo Juan Manuel Moraga, presidente de la asociación de vecinos de Buenos Aires, quien, en nombre de sus vecinos, muestra su perplejidad y malestar ante el hecho de que de un día para otro, y sobre todo sin previo aviso, se haya dejado de prestar este servicio, con todo lo que ello supone.

Así por ejemplo, se asegura que ha habido casos en los que una familia con varios niños ha tenido que permanecer unos 45 minutos al sol esperando que llegara el taxi que se les había confirmado, y que finalmente no llegó. O que otra usuaria recibiera la comunicación por correo electrónico de que no se desplazaría ningún taxi, previamente solicitado este domingo, solo cinco minutos antes de la hora prevista para recogerla hoy.

No hay que confundir que no haya taxis a las pedanías con que se haya suspendido, al menos temporalmente, el servicio de taxi compartido a las pedanías. Son dos cosas diferentes. Lo primero sigue funcionando. Aquí, normalmente una carrera puede costar unos 20 euros (si son pedanías relativamente cercanas al casco urbano). Lo segundo es un servicio donde el cliente paga 2 euros y la diferencia hasta 15 euros lo subvenciona por norma general el Ayuntamiento a los taxistas de Elche. El servicio buscaba dar cobertura a la población de las pedanías que carecieran de bus de conexión con la ciudad.

Reacciones

Los particulares que se han puesto en contacto con este medio han mostrado su enfado no solo con los taxistas, sino también con el Ayuntamiento. "Nos han dejado tirados", señalaba un vecino de La Hoya, que asegura que este servicio se ha dejado de prestar desde el viernes y que nadie da explicaciones, a pesar de que están siendo muchísimas las personas afectadas.

Una parada de taxi en el centro de Elcher / Áxel Álvarez

Desde RadioTaxi, la agrupación mayoritaria de taxis en Elche, preferían no hacer declaraciones este lunes y se emplazaban a una asamblea este martes. Por otra parte, este medio está a la espera de obtener respuesta al respecto por parte del concejal de Movilidad Urbana de Elche, Claudio Guilabert.

Los vecinos entienden que para un taxista no es rentable una carrera donde el vecino paga dos euros y el Ayuntamiento subvenciona el viaje hasta 15, cuando puede estar ganando muchísimo más en el aeropuerto, justo en el pico de la temporada alta, con carreras a Benidorm o Torrevieja muy jugosas. De hecho, este lunes se han podido ver de nuevo colas de turistas esperando en la parada de taxis y ésta totalmente vacía de vehículos porque no dan abasto.

Medidas

ElcheTaxi es un servicio que el Ayuntamiento de Elche pone a disposición de los ciudadanos a través de Pimesa para que se puedan realizar desplazamientos desde las distintas partidas rurales del término municipal hasta el centro urbano de la ciudad y viceversa, de una forma rápida y económica.

"Se pretende así la cohesión territorial del término municipal de Elche, mejorar la movilidad de nuestra ciudad, integrando los ciudadanos de las partidas rurales en la vida cotidiana del núcleo urbano con una mayor agilidad y reducir el impacto ambiental negativo que genera el uso de los vehículos privados", según reza en la página web oficial.

Lo de los taxis en Elche es una situación candente desde hace varios años, con quejas incluso por parte del sector de la restauración y la hostelería al no encontrar vehículos para sus clientes por mucho que llaman a las centralitas, con taxistas defendiendo que hacen todo lo que pueden y que son ellos los únicos que atienden al aeropuerto cuando faltan conexiones de autobús y que aún así se les presenta como los "malos de la película".

Recientemente el Ayuntamiento ha concedido 24 nuevas licencias de taxi, las cuales no entrarán en servicio, como muy pronto, hasta septiembre; ha acordado con Uber que esté presente en el municipio, con diez vehículos de esta compañía; y ha intensificado los controles para vigilar que los taxis que trabajen en el casco urbano no se vayan al aeropuerto, salvo excepciones. De lo que no ha trascendido nada es de las licencias temporales que, como en Islas Baleares, se conceden en temporada alta para asumir toda la afluencia de visitantes y necesidades de los vecinos del municipio. Esta decisión depende del Consell y no del Ayuntamiento.

El conflicto con los taxis se recrudece al parecer a falta de dos días del inicio oficial de las fiestas ilicitanas, unas fechas para las cuales el Ayuntamiento ha asegurado que no habrá problemas de movilidad en este sentido y que la ciudad estará atendida por este transporte privado de servicio público.

