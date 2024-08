Taxi a las pedanías: cuándo volverá el servicio y por qué el Ayuntamiento de Elche no ha pagado

Sin taxi compartido a las pedanías como mínimo hasta final de año. El equipo de gobierno debe elaborar primero el pliego, que no calcula que esté antes de septiembre, a lo que seguiría el proceso de licitación, que puede durar un par de meses más. Así lo admitió este miércoles el concejal de Movilidad, José Claudio Guilabert, que apuntó que, mientras tanto, no hay otra alternativa y que, en cualquier caso, el servicio de taxi ordinario -que no el subvencionado, que cuesta dos euros por viaje al usuario- seguirá funcionando en las partidas rurales y que, de aquí a final de año, habrá servicio de autobús que llegue hasta el Camp d’Elx.

Guilabert se pronunciaba en estos términos tras la junta de gobierno local, en una intervención en la que, sobre todo, aprovechó para cargar las tintas contra la oposición. En particular, contra Compromís, formación esta que tenía las competencias en materia de Movilidad en el anterior equipo de gobierno, al que acusó de no hacer nada y de ser el responsable de que las pedanías se haya quedado sin Elche Taxi, sobre todo porque no existía un proceso de licitación.

El edil también responsabilizaba al PSOE por la "mala planificación" y añadía: "Estamos pagando los platos de la mala gestión de los socialistas", en referencia a no haber sacado en su día un pliego de contratación y en su lugar continuar con un convenio sobre el que les advirtió la Secretaría del Ayuntamiento y por eso el actual Ejecutivo no lo renovó, como se hacía hasta ahora anualmente.

Taxis en el centro de Elche / Áxel Álvarez

En cualquier caso, reconoció la dificultad que implica elaborar un pliego de este tipo, que es lo que va a llevar el proceso hasta final de año. “Es un pliego muy complejo, porque es novedoso”, apuntó el edil, que, sutilmente cuestionó este servicio, al decir que era un servicio pensado para que varias personas utilizaran un mismo taxi, pero que, al final, en muchos casos, el vehículo sólo acababa llevando a una persona y, por lo tanto, de taxi compartido tenía poco.

"Anomalía"

Respecto a Radio Taxi, la asociación que prestaba el servicio hasta el pasado fin de semana, se mostró más cauto. “Respetamos la decisión, pero no la compartimos”, sostuvo. Eso sí, de forma velada, acusó al sector de ser el responsable de que no se le haya pagado el servicio en el último medio año. “Estas facturas son de Radio Taxi -dijo mostrando los documentos- y son de febrero, de marzo, de abril… Y no entraron hasta junio. Si no presentan las facturas, el Ayuntamiento no puede pagar”, expresó. En este sentido, señaló que su departamento ya se ha puesto manos a la obra para abonar los servicios a los taxistas.

El concejal del PP, de hecho, sacó pecho de su gestión en esta área, poniendo el foco en la llegada de Bicielx a las pedanías, el bus gratuito en fechas clave como el Black Friday y Navidad o el servicio nocturno gratuito durante estas fiestas, y la llegada de líneas de autobús a las partidas rurales a finales de este año.

Por su parte, el alcalde, Pablo Ruz, se remitía a las palabras del concejal de Movilidad y solo apuntaba: "La ciudad tiene que funcionar bien. Tenemos un servicio de taxi que cumple su función, pero ahora ha habido evidentemente una serie de anomalías con respecto a las facturas, que las han pasado tarde y hay unas condiciones que (hay que cumplir y que) pone Contratación y Secretaría (del Ayuntamiento)".

Suspensión

El servicio Elche Taxi a las pedanías dejaba de funcionar (el pasado viernes según algunos usuarios, el lunes según el Ayuntamiento) sin previo aviso, lo que ha generado un gran malestar sobre todo entre los usuarios, algunos de los cuales tenían contratado el servicio y nunca apareció.

Este martes, el Ayuntamiento comunicaba oficialmente vía correo electrónico que la prestación quedaba suspendida temporalmente y señalaba a Radio Taxi.

El Ayuntamiento, a través de la empresa pública Pimesa, que gestiona el servicio Elche Taxi, comunicaba este martes a los usuarios vía correo electrónico que la prestación quedaba «suspendida temporalmente» como consecuencia de que Radio Taxi Elche, actual operador, «ha dejado de gestionar su funcionamiento de forma unilateral».

El Ayuntamiento pedía disculpas y lamentaba «la situación creada y su impacto negativo», al tiempo que manifestaba su voluntad y compromiso de restablecer el servicio «lo antes posible».

Inicio

Elche Taxi nació en abril de 2013, cuando gobernaba el PP bajo el mandato de Mercedes Alonso. Este servicio comenzó su rodaje en seis de la treintena larga de pedanías existentes.

El reglamento del servicio de taxi compartido en pedanías fue aprobado por el pleno municipal en septiembre de 2012, con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE y el Partido de Elche, formaciones que dudaron entonces de la viabilidad del proyecto.

