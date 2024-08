Plantas solares en Elche: otras tres autorizadas y tres en el aire hasta el cambio de regulación

Hace ahora algo más de diez meses, el pasado 29 de septiembre, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba el anuncio de suspensión para la admisión, tramitación y otorgamiento de licencias para la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica en suelo no urbanizable en Elche. La única excepción, las destinadas a autoconsumo, por motivos obvios. Con ello, el Ejecutivo local de PP y Vox aseguraba que pretendía proteger el suelo con capacidad agrológica alta y muy alta, así como los entornos paisajísticos próximos a usos residenciales o de alto valor de relevancia local, mientras los técnicos daban los primeros pasos con una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que diera carta de naturaleza a este objetivo. Sin embargo, esa moratoria sólo afectaría a las que se empezaran a tramitar a partir de ese 29 de septiembre, no a las anteriores. Y eso mismo es lo que ha motivado que en la junta de gobierno local celebrada este miércoles se haya dado luz verde a tres nuevas instalaciones situadas en Saladas, Valverde Alto y Jubalcoy, todas ellas con procesos iniciados antes de la paralización de la tramitación. Con ello, se elevan a siete las plantas que han recibido el visto bueno de la Administración local. En total, hay una treintena en tramitación, en diferentes fases.

Terrenos donde hay proyectada una planta solar, con un tractor trabajando al fondo. / Áxel Álvarez

Suspensión en pie

“Las licencias estaban suspendidas y siguen suspendidas, pero en el caso de las tres autorizadas entraron antes de que se publicara la paralización de licencias”, sentenció el concejal de Estrategia Urbana, Francisco Soler. En este caso, además, apuntó que las tres que han recibido el plácet son instalaciones de entre 20.000 y 71.000 metros cuadrados de superficie, y de entre 1,8 y 5 megavatios de potencia. “No responden al perfil de grandes plantas y no va a haber grandes plantas en Elche, pero hay una regulación autonómica y estatal que hay que cumplir y estas la cumplen”, añadió.

De hecho, sí se mantiene la suspensión para las dos plantas que se encontraban en esta situación ya, en concreto, FV El Tendre I y FV El Tendre II, que entraron en el Ayuntamiento después de septiembre. A ellas se suma una tercera que comenzó a tramitarse hace ahora unos tres meses, y a las que se les podría añadir una cuarta, según los datos que maneja el edil de Estrategia Urbana.

Más moratoria

Una suspensión que la intención del bipartito es que se mantenga si la tramitación de la modificación del PGOU, que ahora está a expensas de la Generalitat después de que el departamento municipal de Urbanismo haya dado por cumplida su parte a tres meses de que se cumpliera el plazo, no se materializa antes del próximo 29 de septiembre. Sin embargo, el edil admitió que lo que se está viendo ahora es si esa prórroga es compatible con el Decreto Ley de Simplificación Administrativa del Consell, más conocido como Plan Simplifica. “Desde luego, lo vamos a solicitar, porque, por seguridad jurídica, no se pueden estar tramitando plantas nuevas hasta que no esté aprobada la modificación del Plan General”, subrayó Francisco Soler.

La nueva propuesta de PGOU, en este sentido, contempla medidas tales como una distancia mínima de 100 metros con respecto al cauce del Vinalopó, 50 metros en caso de barrancos y de 500 metros en cuanto a Bienes de Interés Cultural (BIC) o Bienes de Relevancia Local, y una ocupación máxima de los paneles del 50% de la superficie de la parcela. También se determina una distancia mínima de 100 metros a viviendas o parcelas residenciales, de equipamiento público y donde se desarrollen actividades terciarias de interés para el desarrollo turístico rural.

Huertos de palmeras, saladares y carrizales

En paralelo, se prohíbe la instalación en suelo no urbanizable protegido y en suelo no urbanizable común que, por sus características medioambientales o por su función de protección o ampliación de infraestructuras, no se consideren adecuados para el uso de generación de energía renovable. Así, por ejemplo, en esa limitación entrarían huertos dispersos de palmeras, saladares y carrizales.

Una planta solar situada en la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Infraestructura verde

Tampoco se permiten en suelo perteneciente a la propuesta de infraestructura verde del suelo no urbanizable definido en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Trlotup), como parques naturales, terrenos forestales, vías pecuarias, montes catalogados de utilidad pública y en la zona de servidumbre de carreteras.

Todos estos puntos implican la modificación de diez artículos del PGOU, además de la introducción de otros dos nuevos relativos a la regulación del suelo no urbanizable.

