Enésimo desencuentro entre los festeros del campo y de la ciudad en plenas Fiestas de Elche

Las Fiestas de Agosto empezaron por todo lo alto este miércoles con el pregón, pero cuando sólo han hecho más que empezar han aflorado ciertas desavenencias entre entes. La Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) anunció esta semana que no participará en la ofrenda floral en honor a la Patrona, la Mare de Déu, que cada 14 de agosto organiza la Gestora de Festejos Populares. El colectivo que agrupa a las comisiones de las pedanías señala que ambas entidades llevan arrastrando diferencias nada menos que 33 años «que han explotado ahora». Andrés Coves, presidente de la entidad, sostiene que han acudido a este encuentro en los últimos 20 años prácticamente de forma ininterrumpida, salvo los años de pandemia, pero que en esta ocasión no lo harán porque, asegura, la Gestora no acude a los actos que ellos organizan como las imposiciones de bandas.

Sostiene, además, que las comisiones del Camp d’Elx llevan cinco años sin asistir a una imposición de bandas en la ciudad «porque no nos invitan», reprueba el representante festero: «Es como si te invito a mi cumple y no vienes», relata.

El propio alcalde, Pablo Ruz, preguntado sobre la polémica, indicó que respetaba la decisión de la UFECE, aunque desde el Ejecutivo lamentan que no vaya a existir esta unión en un acto que es exclusivamente un tributo a la Virgen de la Asunción. «El valor de la unidad, sin fisuras, tiene que ser un objetivo», señalaba el regidor. La primera autoridad local, que no quería molestar ni a la Gestora ni a la Unió, recordaba que ese es un acto en el que el Ayuntamiento acude como invitado. «Respeto absoluto a todos los entes», agregaba al tiempo que pedía «dejar a un lado las rencillas».

Desde la Gestora de Festejos Populares prefirieron no hacer declaraciones este jueves al respecto porque entienden que no es momento en plena programación festera.

La UFECE aclara que no hay ninguna discrepancia con el Ayuntamiento y que lo que buscan es desligarse del acto de la Gestora para que el Camp d’Elx esté más representado en la ciudad cuando llegan los días grandes, como también dejó claro Coves en la comida de los Amigos del Arroz con Costra.

En este sentido, le reclaman al primer edil que se trabaje conjuntamente para conseguir una ofrenda propia del Camp d’Elx en las Fiestas Patronales como se ha hecho en alguna ocasión antaño, señalan.

Desde la Unió de Festers matizan que al margen de esta ausencia tampoco intervienen anualmente en otros actos de la Gestora, como la Charanga o la Batalla de Flores, por lo que tampoco quieren que se ponga el foco en que se mantendrán al margen de la ofrenda.

Defiende que el Camp d’Elx sí que está representado en otros actos importantes como el pregón, donde los festeros acudieron con sus camisetas a la Plaça de Baix. Entre otros actos, manifiestan desde la UFECE que su entidad encenderá la mascletà del próximo 11 de agosto y que incluso han montado varias carpas en el Paseo de la Estación en el marco del Racó de Ocio y que después pasará a ser Racó Gastronómico.