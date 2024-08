El cerco al botellón en Elche: menos actas por alcohol y refuerzo de la Policía Local en las barracas

El alcalde, Pablo Ruz, también tiene las competencias en materia de Seguridad Ciudadana y no se puede mostrar más contundente. «No podemos fomentar ni mirar para otro lado con el consumo de alcohol. Beber en la calle, sin control y sin limitaciones de edad, ya es cosa del pasado. Poner coto al botellón es una decisión que han tomado todos los municipios de nuestro entorno. Hemos llegado tarde, pero hemos llegado», señala. De hecho, indica que «tenemos el deber de proteger a nuestros jóvenes, aunque a veces suponga tomar decisiones que no son capaces de entender, pero lo entenderán cuando vean las cosas con la perspectiva del tiempo». Finalmente, sentencia que, «para este Gobierno, la seguridad es sinónimo de libertad para poder disfrutar de nuestras fiestas sin preocupaciones», y pone en valor el hecho de que, «al no tener tantos efectivos concentrados en zonas de botellón, podemos hacer una mejor organización de los mismos».