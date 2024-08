El Alardo de Moros y Cristianos despierta al centro de Elche desde las 9 de la mañana

A las 9:04 de la mañana ha dado comienzo el Alardo en el centro de Elche. Alguno que otro integrante llegaba un pelín tarde a la cita, seguramente debido al cansancio acumulado en estos días de fiesta, algo, no obstante, que no era óbice para un espectáculo poco apto para los que no les gusta precisamente el ruido.

Ruido

Y lo que para unos es ruido, como podría ser en el caso de los vecinos que intentaban dormir, de los alojados en el hotel céntrico de la avenida Juan Carlos I y para un mendigo a las puertas de un antiguo banco en la Corredora, para otros era gloria para los oídos. La comitiva se concentró, como viene siendo habitual estos últimos años, en la confluencia de la citada avenida y esquina con calle Teniente Ruiz. Allí, el presidente de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, Julián Fernández, que apenas está durmiendo entre tres y cuatro horas estos días de intensas celebraciones, iba quitando personalmente el precinto de los cargadores de pólvora.

Avance

El caso es que 103 festeros conformaban la infantería que, durante casi una hora, fue recorriendo las calles como Puente Ortices, Capitán Lagier o Passeig de les Eres de Santa Llúcia hasta, finalmente, el Palacio de Altamira. Miembros de las 13 comparsas no quisieron faltar a esta cita. Cada festero puede disparar como máximo un kilo de pólvora, como está establecido, de manera que se fueron racionando hasta que al final del trayecto está previsto que descarguen todo lo que les quedaba.

Disparo de un arcabuz durante el Alardo / Matías Segarra

Muchos llevan gafas protectoras, tapones en los oídos, una malla o sombrero en la cabeza y guantes para disparar con la mayor seguridad posible el arcabuz, del que salían arrítmicamente destellos y humo además del característico y potente sonido. Previamente se había baldeado el itinerario para tratar de dejar sin efecto la pólvora que pudiera caer al suelo, mientras efectivos de Protección Civil y Policía Local vigilaban de cerca para ayudar en caso de cualquier problema y, también, para redirigir el tráfico conforme va avanzando la comitiva.

Con nutrida presencia de mujeres un año más, esta representación de la lucha de los dos bandos, unos por conquistar y otros por defender lo que cada uno considera suyo, avanza lentamente ante la mirada de un público escaso en un principio a la vez que sorprendido por el potente rugir de las armas.

Julián Fernández mostraba este viernes su satisfacción por la masiva afluencia de público a los actos de Moros y Cristianos y por cómo está saliendo.