Martínez-Pujalte: «No soy el alcalde de Elche en la sombra, el que toma las decisiones es Pablo Ruz»

Antonio-Luis Martínez-Pujalte se estrena precisamente este domingo como Personalidad Electa de La Festa d’Elx. De hecho, atribuye a su trayectoria académica, muy enfocada a lo social, esta designación y asegura que el hecho de ser uno de los hombres fuertes de Pablo Ruz no ha pesado. Es más, subraya que lo que le gusta es trabajar por los demás, sea desde la Cátedra de Discapacidad de la UMH, en la Fundación Conciénciate, en sus clases o en el Ayuntamiento de Elche.

¿Cómo acaba Antonio-Luis Martínez-Pujalte como Personalidad Electa del Misteri?

Cuando me llamó el presidente del Patronato del Misteri para decírmelo, fue una sorpresa. De hecho, lo primero que le pregunté fue que qué había hecho para merecerlo y él me dijo que era un reconocimiento a mi labor social. Luego, efectivamente, cuando presentó a las Personalidades Electas, glosó especialmente esta vertiente de mi trayectoria. En concreto, se refirió a mi responsabilidad como director de la Cátedra de Discapacidad de la Universidad Miguel Hernández.

¿Cuál sido su vinculación con el Misteri en este tiempo?

Lo segundo que hice nada más llegar a Elche fue ir al Misteri. Llegué a Elche a entrevistarme por primera vez con el entonces rector de la UMH, que estaba en formación, con Jesús Rodríguez Marín, el 11 de agosto de 1997. Estuve con él, en esa entrevista el rector me dijo que había ensayos generales y que tenía una invitación, que si quería ir, le dije que sí y me encantó. Desde entonces, el Misteri está muy vinculado a mi presencia en la ciudad.

Antonio-Luis Martínez-Pujalte, en un momento de la entrevista. / Áxel Álvarez

¿Qué peso ha tenido el hecho de que sea no sólo asesor del Ayuntamiento sino uno de los hombres fuertes de Pablo Ruz?

Me parece que eso no tiene nada que ver. Ha sido una propuesta que ha surgido del propio Patronato y, ya digo, que está más motivada por esa trayectoria académico-social.

¿No le preocupa que se cuestione que sea ahora, siendo asesor, cuando está en la tripleta?

Mi trayectoria es transparente. Todo el mundo sabe que soy del PP y que soy amigo de Pablo Ruz, pero también están ahí las realizaciones en otros ámbitos: las realizaciones sociales, universitarias... Echando la vista atrás, todo lo que he hecho a lo largo de mi vida ha estado motivado por un mismo propósito, que ha sido la preocupación por la mejora de la sociedad y, por eso, en mi actividad investigadora me he dedicado a temas muy relacionados con eso: a los derechos humanos, últimamente a los derechos de las personas con discapacidad... Esa es también la causa de que asumiese este compromiso en la dirección de la Cátedra de Discapacidad, de que haya estado en política, y esa es la causa también por la que desde hace cuatro años estoy muy activamente implicado en la Fundación Conciénciate.

El comisario jefe de la Policía Nacional de Elche, Pedro Montore; la paracaidista María del Carmen Gómez Hurtado; y usted. ¿No es un poco totum revolutum?

Este año la tripleta es más heterogénea, pero también ha pasado otras veces. En todo caso, por lo que a mí me toca, muy agradecido por este honor y muy ilusionado, porque me va a permitir formar parte del Misteri desde una perspectiva distinta y que nunca había imaginado.

Un impás

Pasó de estar totalmente apartado de la política durante cinco años a estar en el núcleo duro de Pablo Ruz. ¿Cómo se digiere eso?

Cuando dejé la política en noviembre de 2017, nunca pensé que volvería y, evidentemente, todo el mundo sabe que el único motivo fue la muerte de Sergio Rodríguez. El mismo día del fallecimiento de Sergio decidí que quería contribuir a hacer realidad su sueño, que era el de hacer a Pablo Ruz alcalde. Inicialmente, decidí colaborar, pero hubo un momento, que fue más o menos en diciembre, en el que Pablo me pidió dar un paso más y dirigir la campaña. Cuando el día de las elecciones pudimos ver que teníamos posibilidad de gobernar, pensaba que había acabado, pero esa misma noche Pablo me dijo que siguiese apoyándole y acompañándole, y, por eso, estoy aquí con mucha ilusión.

¿Qué motivó su retirada en 2017?

El primero y fundamental es que en ese momento empezábamos con la Cátedra de Discapacidad y era necesario dedicar todos los esfuerzos a su puesta en marcha. El segundo motivo es que consideré que mi aportación a la política estaba completada. Había podido ser concejal en el equipo de gobierno, había ocupado distintas responsabilidades y había realizado una apuesta, que me pareció la más razonable, que era contribuir a que Pablo Ruz fuese el presidente del PP de Elche, y en aquel momento Pablo ya había ganado las elecciones internas.

Antonio-Luis Martínez-Pujalte, en el centro histórico de Elche. / Áxel Álvarez

¿Acabó decepcionado o aburrido de lo que era ser concejal, y más en la oposición?

No. El trabajo como concejal tiene una característica fundamental, que es la cercanía, con lo bueno y lo malo que eso supone, porque resuelves problemas reales de los ciudadanos, pero tienes una presión permanente. Luego, hay una parte que me gusta menos, que a veces está en la vida política por desgracia y que habría preferido no vivir, que son las luchas internas dentro de los partidos, como cierta tensión que hubo en esos años entre Mercedes Alonso y Pablo Ruz. Las luchas internas son sin duda alguna lo que menos me gusta de la política.

¿Es el alcalde en la sombra?

Esa es una denominación que se le ocurrió utilizar a la concejala Esther Díez y que parece ser que ha hecho fortuna. No es verdad que sea el alcalde en la sombra, soy un colaborador de Pablo Ruz. En muchas ocasiones tiene en cuenta mi criterio, en otras no, pero el que toma las decisiones es él.

Tanto en el Gobierno local del PP de 2011 como en éste tiene un peso evidente. ¿En qué se diferencia un ejecutivo y otro, y qué comparten más allá de ciertas personas?

La diferencia principal entre esta etapa y la de 2011-2015 es que entonces, no solo en Elche, estábamos en una etapa de crisis económica muy profunda y era casi imposible hacer nada. ¿Similitud? Cada uno a su modo y de manera distinta, porque son personalidades distintas, lo que caracterizó a Mercedes Alonso y que también caracteriza a Pablo Ruz es tener una visión de ciudad.

Antonio-Luis Martínez-Pujalte, tras la entrevista, en el centro de Elche. / Áxel Álvarez

¿Qué aprendieron de aquella etapa anterior en el Ejecutivo?

Aprendizajes claros es la enorme importancia que tiene mantener la cohesión interna del Gobierno municipal y del grupo al que pertenece al alcalde o alcaldesa, y también procurar dialogar, especialmente cuando se tienen que adoptar decisiones polémicas.

El balance

¿Qué balance hace de estos 14 primeros meses de gobierno?

Veo dos rasgos muy acusados en la gestión de Pablo Ruz que se están notando. Es un alcalde muy cercano, que conoce a mucha gente y que está en la calle. Luego, el otro rasgo es la celeridad en la gestión. Por ejemplo, en la junta de gobierno que se celebró en Arenales del Sol hubo 62 puntos en el orden del día, y no es una cosa rara que haya 40 ó 50 puntos, y eso que se han delegado muchas competencias en los concejales.

¿Qué hay en el debe?

En el debe está materializar proyectos. Todo está en marcha, pero hay cosas que hay que materializar. Hay que empezar las obras del Mercado, Jaytyon, por parte del Consell la Ronda Sur...Éste ha sido el año de puesta en marcha de la hoja de ruta y, sin este año, no sería posible lo que va a venir a continuación.

¿Cómo se encajan determinadas cuestiones ideológicas de Vox y cómo se negocia?

Tenemos que asumir todos que estamos en un gobierno de coalición y un gobierno de coalición se tiene que caracterizar por ceder y por hablar. En ese sentido, con Aurora Rodil es muy fácil, porque es una persona muy sensata y con quien se pueden hablar las cosas. Nos solemos entender con facilidad.

Antonio-Luis Martínez-Pujalte, en un momento de la entrevista. / Áxel Álvarez

Vox

¿Puede acabar pasando factura la ruptura de Vox con el PP en los gobiernos autonómicos?

Hoy por hoy no existe ningún motivo para presumir que eso puede suceder. Son planos distintos y nada hace presagiar que vaya a haber problema alguno.

Altos cargos, sueldos... ¿Cuál ha sido el momento más complicado con sus socios de gobierno?

Momentos complicados no ha habido, ha habido discrepancias, temas en los que hemos mantenido posiciones distintas.

¿Se han gestionado mal algunas de las principales crisis, como el caso José Navarro o la polémica por los carriles bici?

La eliminación de los carriles bici estaba en el programa electoral y, obviamente, en el momento en el que se asume la responsabilidad del Gobierno, hay que cumplirlo. Por tanto, es una decisión respaldada por la legitimidad democrática. En cuanto a José Navarro, siempre es difícil vivir una situación como esa que afecta a un amigo y compañero, pero hubo un momento en el que José tomó la decisión de apartarse para no hacer daño al proyecto, y la supuesta crisis se resolvió bien.

Es el padre del ROM, el Reglamento Orgánico Municipal. ¿Se les puede volver en contra el día que regresen a la oposición?

Para nada, el ROMse caracteriza por ser enormemente respetuoso con los derechos de la oposición, y ésa es una de las principales directrices que tuvimos en cuenta y que el propio alcalde me manifestó al elaborarlo. Por tanto, es un buen ROM, aunque todavía queda un periodo de rodaje. Además, uno de los propósitos que tuvimos fue darle un carácter más institucional a los plenos.

Discapacidad

Ha trabajado mucho en los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué se puede hacer en Elche en ese sentido?

Hay muchísimo por hacer. En el balance de lo ya ha actuado, lo más importante es una convocatoria de plazas municipales reservada a personas con discapacidad, y otra específica para personas con discapacidad intelectual. En el ámbito de lo pendiente, hay que seguir haciendo un esfuerzo por mejorar la accesibilidad, y no hablo solo de accesibilidad física, sino, por ejemplo, de accesibilidad cognitiva, para personas con trastornos del espectro autista. También se está trabajando en una auditoría de accesibilidad de los centros educativos municipales.

Sigue en la UMH. ¿Cómo se compatibiliza todo?

Desde el punto de vista jurídico, lo que tengo en la Universidad es una dedicación como profesor asociado a tiempo parcial, que son tres horas semanales. Desde el punto de vista personal, tengo que multiplicar mi tiempo, y trabajar mañanas, tardes y fines de semana, porque doy clase en la Facultad de Derecho y doy clases en el estudio propio de la Cátedra de Discapacidad de la UMH, pero a mí me gusta trabajar.

Antonio-Luis Martínez-Pujalte, en una imagen tomada en el centro. / Áxel Álvarez

Con tantas cosas, ¿en qué lugar queda la Cátedra de Discapacidad y la Fundación Conciénciate?

En estos ocho años hemos desarrollado muchas actividadesen la Cátedra, pero la más importante es un estudio propio para personas con discapacidad intelectual por el que ya han pasado más de 80 personas y el 60% de nuestros alumnos han conseguido un empleo. Por tanto, no hay mejor muestra de cómo la Universidad puede contribuir a la mejora de la calidad de vida. Luego, sigo en el comité directivo de la Fundación Conciénciate, que se ha convertido en estos siete años en una entidad de referencia en la ciudad, y, en principio, los miércoles por la tarde los dedico a Conciénciate. De hecho, soy una persona muy activa, me gusta trabajar y me llena de satisfacción y felicidad trabajar por los demás, y a eso me dedico también en el Ayuntamiento.

¿Aguantará como asesor?

No depende de mí. Estoy aquí porque se me ha pedido que apoye en este proyecto que, en su día, le llamábamos Proyecto Elche, y que me ilusiona. Por tanto, mientras pueda y mi aportación pueda ser útil, voy a seguir apoyando este proyecto.

¿Qué pasará si se convierte en catedrático de Universidad?

Efectivamente, el 20 de septiembre tengo mi concurso para catedrático, y espero que las cosas vayan bien, lo cual viene facilitado por el hecho de que soy el único candidato. En caso de obtener la cátedra, volveré a solicitar la dedicación parcial que estoy teniendo y mi régimen de trabajo va a seguir siendo el mismo.

El futuro próximo

¿Cómo le gustaría ver Elche dentro de tres años?

Elche es una ciudad que podría tener y debe de tener una proyección turística mucho mayor. Ha habido avances, pero todavía se puede hacer más. Me gustaría ver un Mercado Central que dinamice el centro y que sea un polo de atracción, que tengamos un Palacio de Congresos a la altura de las ciudades importantes, en el que nos visite por lo menos de forma temporal la Dama... Todo eso y más actuaciones en el centro histórico, porque eso se traducirá en una mejora del crecimiento económico, del empleo y de la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad.

¿Y es factible todo eso antes de que acabe el mandato?

No sé si todo, pero una transformación se va a ver.

La UMH

¿Por qué es tan complicada la imbricación de la UMH en la ciudad?

La Universidad ha hecho un esfuerzo importante por imbricarse en el tejido social, y prueba de ello es la creación de determinadas cátedras institucionales, y también ha sido muy positiva la creación del Aula Plaça de Baix, pero la Universidad tiene que hacer mucho más. El actual rector ha apostado por tener una presencia en la ciudad de forma muy decidida, pero sigue siendo una asignatura pendiente.

Antonio-Luis Martínez-Pujalte, tras la entrevista. / Áxel Álvarez

¿Qué más se debe hacer?

La prioridad sería que la Universidad hiciera un esfuerzo por lograr una utilización intensiva del Aula Plaça de Baix. Se ha hecho muy bien creando ese espacio, pero el número de actividades aún es muy bajo. Hasta me atrevería a proponer que se haga un programa para que todos los profesores, aunque sea un día al año, den una clase en el Aula, porque eso haría que los estudiantes que a veces no conocen la ciudad la conozcan, y que los ilicitanos se acostumbrasen a la presencia de estudiantes en las calles.

¿Qué le parece el conflicto entre la UA y la UMH con Medicina?

No hay ningún conflicto. Lo que hay que pensar es si es razonable que haya dos facultades de Medicina tan próximas. Habría que ir más bien hacia un gran campus interuniversitario de Ciencias de la Salud, como se ha propuesto desde la Generalitat Valenciana y se ha apoyado por parte de todos los sectores.

