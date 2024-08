Zonas de playa olvidadas y con basura en Elche en plena temporada alta

Bolsas de basura acumuladas junto a los contenedores durante varios días, colchones, una bicicleta, un colchón, restos de obras, un bidé y hasta una nevera... Son sólo algunos de los elementos que configuran la postal de dos de las zonas turísticas de Elche por excelencia: Arenales del Sol y La Marina. Lo peor es que no son imágenes de caminos rurales perdidos, lo que no haría menos grave la situación, pero quizás sí menos visible, sino del casco urbano de una y otra pedanía en el mes de agosto y, por tanto, en plena temporada alta. Una situación que se podía comprobar este mismo domingo por la tarde con sólo dar una vuelta por distintos puntos de una y otra zona, con el consiguiente cabreo de vecinos y hosteleros.

Más escombros fuera del depósito en La Marina. / INFORMACIÓN

Un problema agravado con las fiestas

Tanto desde Arenales como desde La Marina sostienen que la situación se arrastra desde hace varias semanas, en muchos casos incluso desde el mes de julio, pero denuncian que las cosas se han agravado en estos momentos. Por un lado, porque lo cierto es que es ahora, en agosto, cuando se registra el pico de población. Por otro, porque acusan al equipo de gobierno del PP y Vox de concentrar todos los recursos en el centro de Elche, coincidiendo con las Fiestas, aunque sea a costa de «maltratar» a las pedanías y al litoral, tal y como señala uno de los vecinos, «cuando se les llena de boca de que quieren convertir a Elche en una ciudad turística», apostilla.

Avisos sin respuesta satisfactoria

En el caso de La Marina, una de las residentes sostiene que ya son varios los avisos que ha dado a la empresa de limpieza para que recoja lo que ya hay acumulado fuera de los depósitos, pero también para que ponga en una zona visible el teléfono al que tiene que llamar la ciudadanía para comunicar que van a dejar enseres, sin que hasta ahora haya tenido mucho éxito. «Están dejando los muebles y no los están recogiendo. Después de mucho insistir, al final, recogieron un poco pero no todo», señala esta mujer que subraya que «el servicio de mantenimiento está dejando mucho que desear, y están dejando que La Marina se llene de basura».

Cajas, bolsas y restos varios junto a los contenedores en Arenales, junto a manchas en la calzada. / INFORMACIÓN

Totalmente llenos

No mucho mejor es la situación en Arenales, afirman desde allí. Vecinos denuncian que, en muchas ocasiones, los contenedores están totalmente llenos y los usuarios no tienen más remedio que dejar los desechos junto al contenedor, pero los camiones no retiran esas bolsas, con los consiguientes problemas de olores y de insectos. Es más, aseguran que, sobre todo en los últimos días, coincidiendo con la celebración de los días grandes de Elche, el servicio de limpieza «está siendo muy deficitario», por los montones de bolsas que no se retiran, pero también por la acumulación de arena en el paseo, por la imagen que ofrecen las papeleras llenas en el acceso a la playa o al suciedad de los depósitos.

Un colchón abandonado en La Marina, en una imagen, como las otras, de vecinos. / INFORMACIÓN

Olores por los horarios

A ello, además, se suma el horario de recogida de los contenedores. En Arenales, destacan vecinos y hosteleros, las bolsas también se deben depositar a partir de las 21 horas, aunque no se recogen hasta el día siguiente. Este mismo domingo sin ir más lejos, en una de las zonas más céntricas de Arenales, los camiones no pasaban hasta poco antes de la cinco de la tarde. «Son muchas horas con los contenedores llenos, y más ahora que hay más gente y más basura, y con el sol dando todo el día, con los problemas de olores, moscas y mosquitos que eso ocasiona, y que se agrava cuando se mueven las bolsas a plena luz del día y con tanta calor», apunta uno de los hosteleros.

