Solo 20 de las 312 palmeras patrocinadas para la Nit de l'Albà son de familias

De las 312 palmeras patrocinadas este año en la Nit de l’Albà solamente una veintena parten de familias que quieren dedicar un mensaje a sus seres queridos, como podría ser el caso de la propia edil de Discapacidad María Bonmatí, que homenajeará a su marido Sergio Rodríguez, cuando se cumplen dos años de la muerte en accidente de tráfico del que fuese secretario general de los populares en Elche.

Del total, unas 170 palmeras están patrocinadas por empresas y entidades culturales y sociales de la ciudad mientras que un total de 120 parten de iniciativa del propio Ayuntamiento con dedicatorias a los funcionarios, a los ilicitanos ausentes o a la Virgen de la Asunción.

Sentido de liturgia

Uno de los detalles imprescindibles de la Nit de l’Albà es que más allá de ser un espectáculo pirotécnico tiene un sentido profundo de «liturgia, de ofrenda, no es sólo ver un castillo y asombrarnos». Así lo recalcó hoy el propio alcalde, Pablo Ruz, durante la presentación del dispositivo en las terrazas. Ahora bien, hay vecinos que se han apartado en los últimos años de la gran fiesta de los ilicitanos que sirve para recordar a quienes ya no están y no por voluntad propia. Residentes han manifestado a este diario que les ha llegado a ocurrir que después de haber rellenado la documentación para lanzar una palmera en honor a sus familiares fallecidos se han encontrado con que después no han figurado en el libro que se edita por la Nit de l’Albà en el que aparece la relación de palmeras y qué personas o entes patrocinan cada una de ellas.

Así lo ha manifestado un vecino con relación a lo que le ocurrió en 2023. Si bien, lamenta que después de haber sido fiel con la tradición desde 2006, más de tres lustros, para este 2024 no se le remitió el formulario habitual que el Ayuntamiento manda a los contactos habituales para contratar la palmera, por lo que entienden que es un gesto que no contribuye a fidelizar con quienes apoyan la celebración.

Teléfono de contacto

El Ayuntamiento, mientras, se acoge a que hay un portal en la propia página web municipal con un teléfono de contacto y un correo electrónico desde donde los interesados pueden ponerse en contacto con la Administración local para gestionar la reserva de esta palmera. La edil de Festejos, Inma Mora, reseñó este lunes que hace prácticamente una semana se cerró el plazo para participar ya que se tenía que confeccionar el citado libreto que, al menos hasta este 12 de agosto, todavía seguía repartiéndose entre los particulares y empresas que han invertido.

Copia y pega

A modo de anécdota, lo que sí que ha llamado la atención de algunos usuarios que han patrocinado palmeras es que este año se podrían haber ahorrado la lectura del saluda de la titular de Festejos. La única diferencia entre el libreto de 2024 y el de 2023 es que el color sobre el que se presenta el texto elaborado por Inma Mora pasa de ser marrón a verde y que la Administración se presenta como Ilustrísimo Ayuntamiento de Elche y no Ayuntamiento a secas. En cuanto al contenido que abre el documento para agradecer la participación no hay ninguna variación de un año para otro. El mensaje es idéntico de la primera a la última coma para defender una noche mágica en la que «volverá el olor a pólvora a cada casa y cada barrio mientras cientos de palmeras teñirán el cielo de colores», se desprende de esta presentación.

Suscríbete para seguir leyendo