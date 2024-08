Todo preparado para que la noche se haga día en Elche

Cuando falta un día para la noche del 13 de agosto en la que Elche se ilumina con la Nit de l'Albà todos los preparativos están en marcha. La pirotecnia Ferrández, de Redován, que lleva desde 1989 encargándose del gran espectáculo pirotécnico, está ultimando la preparación de las 311 palmeras que se lanzarán a lo largo de 22 terrazas autorizadas, una más que en 2023 tras la incorporación del colegio Hispanidad. El equipo de gobierno ha confesado que, logísticamente, es imposible aumentar más este año los puntos de lanzamiento después de un análisis realizado por los técnicos municipales, aunque el alcalde, Pablo Ruz, ha hecho un llamamiento a propietarios de edificios para que ya en la próxima edición se aumente la cobertura.

2.600 kilos de pólvora

Como ya anunció recientemente el Ejecutivo en una visita a las instalaciones de la pirotecnia, en total se van a emplear 2,6 toneladas de pólvora y a diferencia de años anteriores la cohetà pasará de una cifra que suele rondar entre los 40.000 y los 48.000 hasta los 61.000 cohetes, es decir, cerca de 20.000 más de lo que se suele indicar. El lanzamiento, además, comenzará a las 23.20 horas, diez minutos antes de lo habitual. En cuanto a la Palmera de la Virgen, que mide unos 300 metros y que está previsto que dure en suspensión unos 25 segundos en la medianoche (aunque todo dependerá de las condiciones climatológicas), empezará el montaje este martes por parte de más de una treintena de trabajadores para armar los 98 kilos de material pirotécnico elaborado artesanalmente para la ocasión, lo que la convierte en la palmera más espectacular que se lanza en todo el país.

La pirotecnia Ferrández prepara el material para el lanzamiento este 13 de agosto / Áxel Álvarez

Preparativos

En tramos como la avenida de la Comunidad Valenciana ya se han instalado vallas para limitar los accesos y el propio Ayuntamiento ha pegado en las fachadas de los edificios próximos al lanzamiento varios carteles informativos avisando del riesgo de caída de cañas procedentes de los cohetes voladores, por lo que la administración local recomienda a la ciudadanía resguardarse en el transcurso del espectáculo pirotécnico. De igual forma, también piden a los vecinos que apagen las luces de las viviendas para mayor esplendor de la Alborada.

Fernando Ferrández, encargado del montaje, explicó este lunes que el pasado 1 de agosto ya se inició la colocación de las herramientas sobre las que se apoyarán las palmeras y este mismo 13 de agosto se hará lo propio en el suelo.

Plazo cerrado

En cuanto a las palmeras patrocinadas al edil de Festejos, Inma Mora, ha explicado que hace semana se cerró el plazo para participar para poder elaborar el libreto en el que aparece la relación de participantes y señalan desde el Ejecutivo que en estos momentos se está repartiendo la publicación.

Ruz ha querido incidir en que no se trata de un espectáculo pirotécnico, "si no que es mucho más que eso, tiene un sentido profundo de liturgia, de ofrenda, no es sólo ver un castillo y asombrarnos, y lo más importante es que tiene más de 500 años que se dice pronto". El regidor ha querido matizar que el fin de las palmeras patrocinadas era originariamente honrar a cada niño que venía al mundo y que el sentido se cambió para recordar a los que ya no están. El primer edil también estaba acompañado en la torre del Consell de su socia de gobierno, Aurora Rodil, y de la pregonera, Rosana Perán.

Suscríbete para seguir leyendo