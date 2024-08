La Festa deslumbra en el centenario de la creación de los ensayos generales

El tercer y último ensayo general del Misteri d’Elx deslumbró, conmovió y enamoró. Y si no que se lo pregunten a la larga lista de invitados oficiales, tanto del Patronato como del Ayuntamiento, los cuales, desde las tribunas, aliviados en parte gracias al imprescindible abanico y sorprendidos por todo lo que estaba aconteciendo ante ellos, no pudieron por más que admirar el fresco, pese al calor, que se pintó en la tarde de este martes.

Fue una jornada muy especial. No solo porque el Misteri se desarrolló de manera magnífica prácticamente en todos los sentidos, sino porque justo este martes y 13 se cumplían cien años desde que se crearon los ensayos generales.

Apóstoles y judíos cantan juntos / Áxel Álvarez

Así lo decidió el músico alicantino Óscar Esplá, coincidiendo también con el año de la restauración del Misteri en 1924. El reconocido músico introdujo los ensayos generales antes de los dos días grandes (14 y 15) para acoplar todos los cambios escénicos que había recuperado o modificado.

La escenificación del día 13, en cualquier caso, suele ser la jornada donde Elche muestra orgullosa su seña de identidad a cargos y personalidades invitadas desde distintas partes del país para que cuenten luego a los demás cuán de excelso es lo que se representa cada agosto en la basílica de Santa María.

Personalidades

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV, Diana Morant, encabezaba esa extensa relación de autoridades que aceptaron la invitación y que ya no salieron igual de ella. Ella hizo hincapié en que, «cuando uno ve el Misteri por primera vez, por segunda o da igual las veces que lo haya visto, reconoce el poso de historia, de tradición». Por eso, mostró «la gratitud y el reconocimiento a tantas generaciones que han ido transmitiendo culturalmente esta joya», y subrayó «la enorme responsabilidad que tenemos los herederos de las joyas culturales que son consideradas ya no solo patrimonio de nosotros mismos, sino patrimonio de toda la humanidad desde el reconocimiento por parte de la Unesco».

Uno de los aparatos áereos / Áxel Álvarez

También desde el Gobierno central, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ponía en valor el drama asuncionista, que conoce desde hace muchos años, de su etapa de conseller, y antes como jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig. Desde esta perspectiva, sentenció que «da igual que hayas visto el Misteri muchas veces, siempre acaba sorprendiéndote», a lo que agregó la conexión que mantiene con el pueblo y todo lo que supone Elche, desde el punto de vista no sólo de La Festa, también industrial o agrícola, por ejemplo.

El conseller de Cultura, José Antonio Rovira, de hecho, subrayaba que «es inevitable sentir un gran orgullo por esta gran obra maestra que hay que trasladar a las próximas generaciones». Mientras, su homólogo en Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, admitía que es la primera vez que asiste a las representaciones del drama asuncionista, pero, al término de la primera parte, afirmaba que «no puedo estar más que agradecido con toda la gente que trabaja intensamente por el Misteri. Tiene mucho mérito».

Emoción

Quien se confiesa ya una vieja conocida del Misteri es la flamante secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, quien, aún así, señalaba que este martes era un día más especial si cabe: «He venido muchas más veces, pero este año es especial y lo estoy disfrutando mucho».

Una sensación que prácticamente suscribía la nueva directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso, que entre 2011 y 2015 ya ocupó este mismo cargo. «Es muy especial volver otra vez al Misteri como directora general, sobre todo por lo que implica de apoyar y custodiar este Patrimonio de la Humanidad de la Unesco», apuntaba Alonso, para añadir que «es una enorme responsabilidad, pero también me emociona volver a reencontrarme con antiguos compañeros».

El alcalde y la ministra de Ciencia / Áxel Álvarez

Mientras, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, apuntaba: «Reitero mi compromiso con el Misteri y con la ciudad», y recordaba que La Festa no es sólo de Elche, sino Patrimonio de la Humanidad.

El obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, un auténtico devoto del drama sacro-lírico, ponía el foco en la belleza y la bondad que desprende esta manifestación.

Admiración

«Estoy absolutamente conmovido, es infinitamente más bonito de como yo me lo había imaginado. Es una experiencia. No es sencillamente un acto religioso o cultural. A mí me ha tocado profundamente el corazón, he de reconocer que soy de lágrima fácil y para mí ha sido un verdadero descubrimiento», apuntaba por su parte Brito Galindo, experto en la Sábana Santa, quien reconocía que llevaba siete años intentando venir y que ahora se va «muy contento y muy comprometido a difundir en la medida de mis posibilidades» lo que significa el drama asuncionista.

Los judíos implorando el perdón, tras la escena de su lucha con los apóstoles / Axel Álvarez

La Bellea del Foc de Alicante, Alba Muñoz, se sentía «maravillada» e «impresionada» por poder ver esta «obra de arte», mientras que la cantante ilicitana, representante en Eurovisión y pregonera en 2022 Blanca Paloma remarcaba que siempre es un placer venir a disfrutar de la música, de las representaciones y más si era invitada de David Agulló, la María Mayor.

