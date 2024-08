Mazón garantiza los "derechos a todos los alumnos de Medicina de Alicante y Elche"

La propuesta del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de crear un campus interuniversitario de la Salud mantiene en el aire la polémica, pues evita indicar si será contando con el grado de Medicina en Alicante. No obstante, el jefe del Consell sí ha querido lanzar un mensaje hacia el alumnado de este grado y sus familias. "No sé quien está preocupado. A mí lo que me preocupa en esta materia y lo que me ocupa es que los estudiantes de Medicina de Alicante y Elche puedan tener las máximas posibilidades". De hecho, Mazón se ha comprometido, desde la Generalitat Valenciana, a "garantizar a todos" los estudiantes de esta carrera "la preservación de sus derechos y les pongo encima de la mesa a todos una mejora de sus posibilidades, que es trabajando entre todos. La suma multiplica".

Es más, Carlos Mazón, quien asiste a las fiestas de Elche y la representación del Misteri, ha indicado que "en esta provincia, que tiene capacidad, podemos asumir de manera coordinada y sumatoria que todos los alumnos puedan hacer prácticas en toda la red de hospitales y no solamente en unos pocos". Además, ha asegurado que con la iniciativa del campus el objetivo es que "todos puedan beneficiarse del conocimiento común de todos los profesores, de todos los departamentos y no solo de unos y que en vez de luchar, entre Alicante y Elche". Para concluir, "juguemos a sumar y a la economía de escala para que nuestros pacientes tengan la mejor atención".

Además, ha reiterado que "lo que ofrezco es un trabajo conjunto de un campus provincial en el que nadie pierda su esencia, pero que, sobre todo, los alumnos y los pacientes que van a ser atendidos por estos alumnos, tengan al personal formado con las mejores herramientas. Desde el prisma de la confrontación, creo que no se avanza".

Voluntades

Sobre el diseño del campus interuniversitario de la salud, el presidente no ha concretado aspectos sobre la estructura organizativa ni presupuestaria. A preguntas de los periodistas, Mazón se ha limitado a indicar que se está haciendo "con la mejor de las voluntades por parte de todos. Estamos tratando de concitar voluntades. Para sentarse a una mesa lo mejor es concitar voluntades". En este sentido, Mazón ha evitado entrar en polémicas con la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, quien no se ha pronunciado sobre la idea del campus. "Vamos a respetar por supuesto la autonomía universitaria, como siempre hemos hecho; pero queremos provocar que esa autonomía universitaria coincida con una gran suma y multiplicación de recursos, en vez de unas líneas fronterizas que creo que pueden ser muy respetables, pero que nos evitan poder competir en el panorama internacional".

El 'president' ha reiterado que el Consell trabaja con "enorme ambición, generosidad, para ser una referencia en toda Europa. No estamos hablando de solventar un problema puntual entre dos universidades. Lo que pido es altura de miras que estamos esperando", en referencia a si se está hablando o negociando con la representante de la UA.