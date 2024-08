El Misteri, a punto de culminar los dos días grandes en Elche

El Misteri d’Elx, que recrea la dormición, asunción y coronación de la Virgen María, se ha adentrado ya en sus dos días grandes. Este miércoles se celebraba, con todas las galas posibles, la primera parte completa, La Vespra, a partir de las 18 horas y con muchísimo menos calor de lo que es habitual en la basílica de Santa María, gracias a la tormenta de horas antes.

Estos últimos días, para la Capella, han estado marcados por la concentración y el saber que todo el trabajo de estos años da la seguridad necesaria para intentar conseguir siempre unas representaciones perfectas.

Hay numerosas voces preparadas y otras en camino, algunas de las cuales se han probado en los tres ensayos generales previos del domingo, lunes y martes, que aseguran la calidad en las representaciones futuras, algo que también ocurre en el caso de la Escolanía. Pero si algo han estado viendo de reojo estos días desde la Casa de La Festa ha sido el hecho de que en València hayan recuperado su propio Misteri y cómo se ha vendido desde algunos ámbitos.

Comparaciones

Mientras algunos cantores muestran su indiferencia y no le dan mayor importancia al hecho de que alguien quiera entrar en comparaciones, otros apuntan a que la sociedad sabe valorar en su justa medida a cada cual y que no se debe entrar, ni de lejos, en confrontaciones.

No se puede hablar de que haya surgido una sensación de rivalidad, o de pensar que en la capital de la Comunidad Valenciana estén ahora intentado imitar o apropiarse de esta seña de identidad ilicitana. No se trata de eso. Pero en Elche quieren dejar claro que estos dos «misterios» no son cotejables.

Lo cierto es que este pasado 13 de agosto, en la catedral de València, se representó el Misteri de l’Assumpció de la Mare de Déu después de 400 años. Y fue posible gracias al Grupo de Mecha, que se encarga de recuperar y promover tradiciones culturales y religiosas en la Comunidad Valenciana desde 1977. Surgió para devolver la procesión del Corpus Christi a la ciudad de València y ahora, después de cinco años de investigación, han recuperado este Misteri de l’Assumpció que no se escenificaba desde 1631.

Historia

Ni la música, ni los aparatos aéreos, ni las vestimentas, por apuntar solo algunos elementos, se puede decir que tenga comparación con lo que los ilicitanos y visitantes pudieron ver, por ejemplo, este miércoles en Santa María. Es más, el trabajo recuperado para València ni está garantizado que se vaya a celebrar el año próximo.

Algún medio de comunicación daba a entender días atrás que esta representación era la más antigua, más incluso que el drama asuncionista de Elche, algo que sí ha molestado un poco a algunos integrantes de la familia del Misteri. Cabe recordar que la referencia documental más antigua al Misteri d’Elx se encuentra en el testamento de la ilicitana Isabel Caro, fechado en 1523, y se cree que las primeras escenificaciones se remontan a varias décadas antes.

Los misterios, autos sacramentales, son la única representación teatral que se lleva a cabo dentro de los templos católicos y la del Misteri d’Elx no es la única. Pero sí es la única reconocida como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Ilicitanos y visitantes, con la basílica llena pero no a rebosar, con las puertas y ventanas abiertas como toca, y sin el tradicional toldo en la puerta Mayor, en este caso colocado y, luego, retirado por precaución ante la amenaza de lluvia y viento, vivieron una representación, una vez más en este ciclo asuncionista, brillante.

Para empezar, fue el drama sacro-lírico más fresco, posiblemente, de las últimas décadas. Las precipitaciones de la mañana y el cielo nublado ayudaron no solo a mantener a raya el mercurio, sino también a quitar humedad al ambiente del templo.

Esta primera parte del Misteri, La Vespra, acaba no solo en la parte del Apostolado al poco de fallecer la Virgen, como en los ensayos generales, sino que lo hace con el Araceli llevando a los cielos el alma de la Patrona, una talla que luego los tramoyistas en la cúpula, como depositarios, se encargan de cuidar con su propio protocolo.

Detalles

La palma de San Juan, con refuerzo de «oripell» y el tradicional lazo azul, depositada sobre el cuerpo inerte de la Virgen, los cirios en el perímetro del Cadafal encendidos, la iluminación natural adicional y otros muchos detalles diferencian las escenificaciones de estos dos días grandes.

La primera parte vino precedida por el oficio religioso de las vísperas en la basílica, adonde mucha gente había acudido horas antes para coger un buen sitio. Y terminó definitivamente con los aplausos que, sobre las 19.45 horas, el público regaló a la Capella y al cortejo de la Virgen saliendo por la puerta Mayor.

Como señalaba el rector de la basílica, Vicente Martínez, el Misteri no se representa, se vive. Y este jueves, a las 18 horas, se vivirá definitivamente cuando llegue el momento cumbre, la segunda parte del Misteri: La Festa.

