Así fue la Roà: nueve detenidos y 281 actas por botellón y 158 por drogas

Unas fiestas razonablemente tranquilas y sin sobresaltos especiales, más allá de la brutal pelea de la Nit de l’Albà a las puertas de un local de ocio que está investigando la Policía Judicial de la Policía Nacional, o el caso de la menor de 15 años que apuñaló a su madre y se autolesionó con un cuchillo en Carrús una noche antes. Esa es la tónica que ha venido marcando la última semana en Elche, coincidiendo con las Fiestas Patronales, y esa es también la tónica que se mantuvo durante la Nit de la Roà. Eso no quita para que el balance final de la que es la noche más larga del año en Elche y también la que más gente concentra en las calles se haya cerrado con nueve detenidos, entre ellos uno por agresión sexual; 23 intervenciones en peleas y 281 actas por botellón, según las cifras que maneja la Policía Local y el bipartito de PP y Vox.

Freno al botellón

El Gobierno local optó el año pasado por trata de frenar el botellón en Elche, sobre todo durante las Fiestas. Así las cosas, cerró el parque Jaume I y los huertos anexos para poner coto al consumo de alcohol por parte de jóvenes y de menores en la vía pública, algo que se ha mantenido este año. Con ello, lo que se buscaba es obviamente evitar este tipo de prácticas por el perjuicio que supone para los propios chavales y también por los problemas de limpieza que se ocasionan. Ahora bien, no era el único objetivo. También se pretendía poder dedicar más efectivos de la Policía Local a las zonas de ocio donde se concentraba más gente y, en particular, a las barracas, como se ha podido comprobar en los últimos días, al no tener que estar en los puntos calientes de botellón.

Devotos acompañan a la Virgen de la Asunción en la basílica, con jóvenes detrás. / Áxel Álvarez

Las actas

Eso no quita para que, al final, en una noche tan intensa como la Roà acabaran registrándose 281 actas por consumo de alcohol en lugares no autorizados, como es sin ir más lejos la vía pública; 34 por consumo de alcohol en menores; y 158 por consumo o posesión de estupefacientes. Además, se intervinieron 109 botellas de alcohol y hubo un acta por venta de alcohol a menores. A estas actas, en paralelo, se suman otras once por tenencia de armas u objetos peligrosos y 24 por venta ambulante sin la autorización correspondiente en estos casos.

Pruebas

Precisamente en el capítulo del consumo de alcohol y drogas, que es uno de los aspectos en los que más se suele poner el foco en noches como éstas, y según los números de la Policía Local y el Ejecutivo local, hasta 236 conductores fueron sometidos a pruebas de alcohol y drogas en los controles que se establecieron en distintos puntos de la ciudad, con diez positivos en alcoholemia y dos en sustancias estupefacientes.

Los arrestos

Por lo que respecta a los siete detenidos, uno de ellos fue por un delito de agresión sexual, en este caso, según el atestado, por tocamientos; otro por lesiones; y los siete restantes por delito de atentado contra agentes de la autoridad. En cuanto a las peleas, cuestión de la que las fuerzas y cuerpos de seguridad también están muy pendientes en noches con tanta aglomeración, se identificaron hasta 23.

Los pubs de la ciudad sacaron la música y las barras a las calles. / Áxel Álvarez

Limpieza

Todo en un contexto en el que los servicios de limpieza también se emplearon a fondo desde primeras horas de la mañana para que la ciudad estuviera totalmente preparada coincidiendo con el día de su Patrona, la Virgen de la Asunción, y la procesión del entierro. Hasta el punto de que parte de los participantes se toparon con uno de los camiones en pleno recorrido, a su paso por la Glorieta.

