El Ayuntamiento de Elche refuerza el control sobre el taxi con informes semanales y el sector ve represalias

El Ayuntamiento de Elche ha solicitado a las dos asociaciones de taxi que prestan servicio en el municipio, Radio Taxi y Servitaxi, que presenten una relación detallada de dónde y a qué hora debe estar cada vehículo en las principales paradas de la ciudad.

Mientras desde el Ayuntamiento niegan tajantemente que se trate de ejercer una mayor presión sobre los taxistas, para parte del sector esto que llega ahora, esta medida, se ve como una represalia en cierta medida tras conocerse, a las puertas de las Fiestas de Agosto, que se suspendía, por parte de Radio Taxi, el servicio subvencionado en las pedanías, algo que no sentó nada bien al equipo de gobierno y, sobre todo, a los vecinos de las partidas rurales, los cuales culpan tanto al Consistorio como a los propios conductores de que se suprimiera este servicio y, además, sin previo aviso.

El primer fin de semana de agosto, a escasos días de empezar los días grandes, trascendió que Radio Taxi dejaba de asumir el servicio a las pedanías, una prestación que se implantó a finales de 2012 y gracias al cual el cliente abonaba una pequeña parte del trayecto y el Ayuntamiento subvencionaba buena parte del resto. Esta interrupción del servicio «de manera unilateral» (según los taxistas porque es deficitaria y llevan muchos meses sin cobrar del Ayuntamiento, el cual asegura que si no presentan las facturas a tiempo no pueden recibir los fondos) enfadó al equipo de gobierno.

Parada de taxis en el centro de Elche, en imagen de archivo / Áxel Álvarez

A los pocos días, el día 9 de agosto, según ha podido saber este diario, el Consistorio solicitaba a las dos asociaciones de taxi que, semanalmente, empezaran a remitir la relación de licencias que estaban trabajando en qué franjas horarias y en qué puntos del casco urbano. ¿El motivo? Poder comprobar por parte de la inspección municipal que los taxis que corresponden están donde toca.

Supervisión

Explican desde el Ayuntamiento que si inspección acude a una determinada hora a una parada y no hay taxis, y acude más tarde y tampoco, y acude una tercera o una cuarta vez y no hay rastro de taxis, puede ser que se deba a que están prestando el debido servicio. Pero que la única forma de comprobarlo es saber qué licencia debería estar en cada punto cada día en el caso de que sí haya vehículos a la espera y, en última instancia, si no hay rastro del mismo, pedir a posteriori el justificante de las carreras hechas que avalen que efectivamente se estaba prestando servicio con origen en ese punto en concreto y que por eso no se estaba en la parada cuando inspección llegó.

El Ayuntamiento no quiere recibir más quejas, por ejemplo, de que no hay taxis en el centro, en ninguno de los dos hospitales, o en los consultorios de San Fermín y Altabix, «puntos críticos» para el equipo de gobierno. Esta supervisión exhaustiva es, para una parte del taxi, simplemente fiscalizar al máximo y poner en entredicho la profesionalidad de los taxistas, poner en duda que están cumpliendo con su trabajo y con su compromiso con la ciudad. Oficialmente, desde el consejo rector de Radio Taxi, éste manifiesta que desconoce si está habiendo represalias o no.

Suspensión

Los conductores, además, exponen que, «casualmente», durante estas recientes Fiestas el Ayuntamiento comunicó que se anulaban los refuerzos en el aeropuerto, los cuales se habían autorizado tras las continuas críticas por las colas de turistas esperando tras llegar al aeródromo de la provincia.

El Consistorio dio orden de que lo que se había autorizado en julio y principios de agosto, es decir, que los taxistas que estuvieran de descanso podían acudir a determinadas horas a reforzar el aeropuerto en casos de colas de visitantes, quedara sin efecto.

Esto, parte de los taxistas lo han interpretado como otro «castigo» a raíz del problema generado con el servicio del taxi a las pedanías.

Por su parte, desde el equipo de gobierno niegan que todo esto tenga relación causa-efecto con la suspensión del taxi a las pedanías.

Declaraciones

Explican desde Plaça de Baix que, con motivo de las Fiestas y con tanta afluencia de visitantes, no hubiera sido de recibo que taxis estuvieran esperando en el aeropuerto sin colas dejando la ciudad desasistida.

Es más, se asegura que una vez concluidas las celebraciones, los taxistas en sus días de libranza ya pueden acudir a reforzar el aeropuerto si así lo estiman y según el horario estipulado, algo que desconocían los propios taxistas este viernes.

Con respecto a la petición de informes semanales al sector, desde el bipartito se señala que «no es contra nadie, sino para mejorar el servicio a los ilicitanos», al tiempo que se añade que estos informes también se solicitan a la compañía de autobuses urbanos por ser también un servicio público, y también a Uber. «Es velar por que ese calendario se cumpla», aclaran fuentes municipales

